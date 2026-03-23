Narkotyki ukrył w łóżku

38-latek został zatrzymany Źródło: KRP IV

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci znaleźli pół kilograma marihuany i mefedronu w mieszkaniu, które zajmował 38-latek. Narkotyki ukryte były między innymi w łóżku.

Narkotyki znalezione w mieszkaniu 38-latka Źródło: KRP IV

- Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowej. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - przekazała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Narkotyki znalezione w mieszkaniu 38-latka Źródło: KRP IV

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Dariusz Gałązka