Narkotyki ukrył w łóżku

Policjanci znaleźli pół kilograma marihuany i mefedronu w mieszkaniu, które zajmował 38-latek. Narkotyki ukryte były między innymi w łóżku.
- Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowej. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - przekazała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Opracował Dariusz Gałązka
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP IV