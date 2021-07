Pamięci bohaterów i cywilnych ofiar. Program obchodów 77. rocznicy Powstania Warszawskiego

- Pandemia tworzy kontekst wszystkich naszych działań. Obchody rocznicy to czas spotkań między pokoleniami, między warszawiakami, część z nich będzie ograniczona, limitowana. Tych którzy się nie zmieszczą na wydarzenia prosimy, by byli z nami poprzez transmisje internetowe i telewizję - apelował podczas czwartkowej konferencji prasowej Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Historia zaklęta w papierowych laleczkach

- Także 24 lipca uruchomimy konkurs "Pamięć w kadrze". To trzecia edycja konkursu na najlepsze zdjęcie wykonane podczas obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Technika jest dowolna, zdjęcia można robić nawet smartfonem. Do 6 sierpnia czekamy na pojedyncze zdjęcia i reportaże – mówił Ołdakowski. Dzień później odbędzie się fotograficzna gra miejska "Twoja Klisza z Powstania", w tym roku poświęcona powstańczym artystom.

W ramach tegorocznych obchodów odbędą się premiery dwóch książek. Pierwsza (26 lipca) to "Motyl. Ścibor-Rylski. 101 lat Polski, czyli opowieść o generale". - To postać dla nas wyjątkowa. Żegnając się z koleżankami i kolegami - mówił wówczas, że rządzi nim "generał czas" - zwrócił się do młodych ludzi: uczcie się, budujcie kompetencje, to wy będziecie urządzać Polskę - wspominał dyrektor. Druga publikacja to pozycja stricte historyczna "Rozkazy Dowództwa Powstania Warszawskiego", inaugurująca nową serię źródłową (3 sierpnia).