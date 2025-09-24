Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Nieplanowane lądowanie samolotu. Z powodu "agresywnego pasażera"

samolot, wnętrze
Turecka Antalya z okna samolotu
Źródło: C@simirus/Kontakt24
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o nieplanowanym lądowaniu samolotu linii SkyUp lecącego z Warszawy do Marsa Alam (Egipt). Załoga podjęła decyzję o lądowaniu w tureckiej Antalyi z powodu agresywnego pasażera. Przewoźnik potwierdził, że doszło do incydentu, a agresorem zajęła się turecka policja.

"Człowiek chodził po całym samolocie, trącał pasażerów, wygrażał, że 'dojedzie ich i ich rodziny'. Załoga próbowała go uspokoić, rozmawiała z kapitanem, który podjął decyzję o lądowaniu w mieście Antalya. W tej chwili już go (pasażera - red) nie ma na pokładzie. Wysiadł dobrowolnie. Samolot jest ponownie tankowany i za około 30 minut ma startować" - napisał czytelnik na Kontakt24.

Samolot linii SkyUp (nr lotu SEU7833), wyleciał z Warszawy we wtorek o godzinie 18.21, w Turcji lądował o godzinie 21.15.

"Nerwowo chodził po pokładzie, szukał zaczepki"

Udało nam się porozmawiać z panią Moniką, która była na pokładzie samolotu. Kobieta opowiedziała naszej redakcji o zdarzeniu ze swojej perspektywy.

- Samolot wystartował. Gdy osiągnął już wystarczającą wysokość i pokazał się sygnał o możliwości odpięcia pasów, siedzący od przejścia mężczyzna uruchomił się. Zaczął nerwowo, wręcz agresywnie, chodzić po pokładzie w tę i z powrotem. Zrobił kilka takich tras, patrzył na innych agresywnie. Wydaje mi się, że szukał zaczepki, jakieś reakcji innego pasażera, żeby wybuchnąć - oceniła kobieta.

Pani Monika zauważyła, jak w czasie marszu potrącił młodego mężczyznę, który również siedział na miejscu przy korytarzu. - Gdy do tego doszło, wybuchł. Zaczął się do niego odgrażać, wyzywał go agresywnie i przeklinał. W pewnym momencie zaczął mu grozić, mówił, że "go z******". Wtedy zareagowały stewardesy. We trzy podeszły do niego i próbowały go uspokoić. Usiadł wtedy na swoim miejscu i zaczął przeszkadzać innym pasażerom. W autobusie do hotelu rozmawiałam później z kobietą, która siedziała przed nim. Mówiła, że specjalnie kładł telefon na jej fotelu i puszczał głośno muzykę. Przekazała mi, że gdy zwróciła mu uwagę, ten wyzywał ją w bardzo agresywny sposób. Dobrze, że obok miała męża - powiedziała nasza rozmówczyni.

- Po kolejnej, nieudanej próbie uspokojenia tego mężczyzny przez załogę został on zaprowadzony do kapitana. Nie wiem, czy to on do niego wyszedł, jak to wyglądało, ale chwilę go nie było. Gdy został odprowadzony na swoje miejsce, był jeszcze bardziej rozjuszony, emanował agresją. Wyjął nawet telefon i zaczął nagrywać wszystkich na pokładzie. Mówił, że "ma nas nagranych, znajdzie nas i nas z******". Byłam przerażona. Później kapitan przez głośnik powiadomił nas, że będzie międzylądowanie w Turcji - opowiadała. 

Na lotnisku czekała na niego policja

- Gdy już został odprowadzony na miejsce przez załogę i usiadł, ta załoga szybko się rozpierzchła. Zostaliśmy z nim sami, bez nadzoru. Byliśmy przerażeni. Na szczęście zasnął. I spał tak do lądowania w Turcji. Gdy samolot wylądował, on wstał i wyszedł. Na płycie lotniska czekała na niego policja. To, co mnie zaskoczyło, to to, że nikt po niego do samolotu nie przyszedł. Nikt go nie eskortował z pokładu. Tak jakby czekali, aż on sam łaskawie wyjdzie z samolotu. W trakcie gdy wychodził, to patrzył na wszystkich agresywnie, ponownie wyjął telefon i nas nagrywał. Groził, że nas wszystkich znajdzie i tu niecenzuralne groźby. To może trwało 15 minut. Później było tankowanie samolotu, załoga jeszcze sprawdziła bagaże, czy przypadkiem niczego nie zapomniał. Znaleziono do połowy opróżnioną butelkę wódki. No i odlecieliśmy. Na miejsce dolecieliśmy z dwugodzinnym opóźnieniem - relacjonowała.

- Załoga i linia lotnicza nie były przygotowane na taką sytuację. Przez jednego agresywnego osobnika poczucie bezpieczeństwa innych osób sięgnęło zera. Nie było żadnej zdecydowanej reakcji ani od załogi, ale też od obsługi lotniska. Czekali na niego grzecznie, a on przecież w tym szale był nieobliczalny. Często latamy z mężem po świecie, ale taka sytuacja przytrafiła się nam pierwszy raz - zakończyła.  

Kobieta potwierdziła, że do incydentu doszło w samolocie linii SkyUp. Lecieli na wycieczkę zakupioną przez wakacje.pl, firma organizująca to EXIM Tours. Napisaliśmy do EXIM Tours z prośbą o informacje w tej sprawie oraz do przewoźnika.

Przewoźnik potwierdził, że doszło do incydentu

W środę wieczorem linia lotnicza udzieliła nam odpowiedzi w tej sprawie. Potwierdzono, że doszło do nieplanowanego lądowania samolotu w Antalyi.

"Go2Sky informuje, że 23 września 2025 r. na pokładzie samolotu o numerze rejestracyjnym OM-GTJ, wykonującego lot SEU7833 pod znakiem wywoławczym SkyUp na trasie Warszawa - Marsa Alam, doszło do incydentu bezpieczeństwa. Podczas lotu mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec współpasażerów i członków załogi" - przesłali nam w odpowiedzi przedstawiciele linii.

"Kapitan, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich osób na pokładzie, podjął decyzję o zmianie trasy lotu i nieplanowanym lądowaniu na lotnisku w Antalyi. Po wylądowaniu pasażer został przekazany lokalnym władzom" - zapewniono.

Jak podkreślono, dalsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z prawem Republiki Turcji.

"Bezpieczeństwo pasażerów i załogi pozostaje najwyższym priorytetem Go2Sky. Załoga poradziła sobie z sytuacją w sposób profesjonalny, przestrzegając przy tym wszelkich międzynarodowych norm bezpieczeństwa" - podsumowali przedstawiciele Go2Sky.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Opóźniony lot z Warszawy do Turcji
Mieli wylecieć wieczorem, czekali prawie dobę na lotnisku. Awaria i opóźniony lot do Turcji
shutterstock_2506976947
Samolot lecący do Warszawy zderzył się z ptakami
TVN24
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
Okolice
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: asz, katke/gp

Źródło: Kontkakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
samolotyTurcjaEgiptPodróże
Czytaj także:
91-letni rolnik po wypadku trafił do szpitala
91-latek chciał naprawić ciągnik, ten ruszył i po nim przejechał
Okolice
Akcja "Trzeźwość Lokalnie" na mazowieckich drogach
65 pijanych kierowców, dwóch po narkotykach. I to w dwa dni
Okolice
Wystawa "Starsze miasto" w Muzeum Woli
Starsi państwo w "Starszym mieście"
Piotr Bakalarski
Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania
Zgubił się podczas grzybobrania, mówi tylko po włosku
Okolice
Dachowanie na Pradze
Auto dachowało na chodniku po zderzeniu z radiowozem
Praga Północ
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Drogowcy na Ursynowie i Białołęce, będą zmiany w ruchu
Ulice
Wypadek pod Płockiem
Po zderzeniu jedno z aut się rozpadło. Dwie osoby są ranne
Okolice
Cyberoszuści są coraz sprytniejsi, ale policja ma pomysł, jak ich zwalczać
Stracił dostęp do poczty, a jego kontrahenci dostali maile z "prośbą"
Okolice
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
Śródmieście
Podczas wycinki konar przygniótł pięcioletniego Antoniego (zdjęcie ilustracyjne)
Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje
Okolice
Policja zatrzymała 28-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Cios korkociągiem w okolice oka
Okolice
Po godz. 8:00, na drodze krajowej nr 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z łosiem
Uwaga na łosie, dwa zdarzenia w ciągu kilku godzin
Ulice
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Podpalił dom, w którym spał jego ojciec. 25 lat więzienia dla 41-latka
Okolice
Plebania kościoła św. Anny w Wilanowie ocieplona styropianem
Zabytkową plebanię ocieplali styropianem. Konserwator sprawdził
Wilanów
Zderzenie na S2
Zderzenie tirów na S2. Jedna osoba w szpitalu
Okolice
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka
Wawer
Kierowca opla przekroczył dozwoloną prędkość
Dopiero co odzyskał prawo jazdy. Już ma kolejne punkty karne
Okolice
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
Wisła odkryła dno i skarby sprzed wieków
Klaudia Kamieniarz
Budowa bazy metra STP Mory
Tu metro wyjedzie na powierzchnię
Piotr Bakalarski
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Duża aula, laboratoria, ogród na dachu. Nowy budynek uniwersytecki otwarty
Ochota
Pożar budynku przy Żwirki i Wigury
Pożar historycznego budynku. Dach zawalił się do środka
Ochota
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Radczyni prawna trafiła do aresztu za jazdę po pijanemu
Okolice
Odpowie za czynną napaść na policjanta
Uderzył autem w policjanta, wiózł go na masce. Odpowie także za kradzież
Okolice
Komenda Stołeczna Policji
W środę powołanie nowego szefa stołecznej policji
Śródmieście
Tragiczny wypadek w Parku Praskim
Gałąź spadła na matkę z dzieckiem. Półroczna dziewczynka zginęła
Alicja Glinianowicz
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Miał obrażać pasażerkę i uderzyć aktywistkę. Mężczyzna zatrzymany
Praga Północ
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Dym w archiwum UOKiK i ewakuacja
Śródmieście
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Jezus Chrystus nie będzie "królem powiatu makowskiego"
Okolice
Policjantka uratowała rannego puszczyka
Siedział skulony na środku jezdni. Policjantka uratowała rannego puszczyka
Okolice
Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków
Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób z zarzutami
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki