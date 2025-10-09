Logo TVN Warszawa
Włochy

Akcja na Lotnisku Chopina. Chciał dostać się do Polski, okazał sfałszowane dokumenty

13-331150
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
Źródło: TVN24
Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na Lotnisku Chopina obywatela Gruzji, który podstępem próbował przekroczyć polską granicę. 28-latek okazał sfałszowane dokumenty. Mężczyzna otrzymał odmowę wjazdu.

Do zdarzenia doszło w środę na Lotnisku Chopina w Warszawie. Po przylocie samolotu z Kutaisi, do odprawy granicznej stawił się 28-letni obywatel Gruzji.

"Mężczyzna przedstawił funkcjonariuszowi Straży Granicznej oryginalny paszport oraz dokumenty mające potwierdzać cel i warunki jego pobytu w Polsce. Zadeklarował, że przyjechał w celu podjęcia pracy w jednej z krakowskich firm, okazując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz umowę zlecenie" - wskazuje w komunikacie mjr Dagmara Bielec, rzecznik Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dokumenty z "licznymi błędami"

Jednak przedstawione przez 28-latka dokumenty od razu wzbudziły wątpliwości funkcjonariusza. "Liczne błędy językowe i stylistyczne wskazywały, że mogły zostać podrobione na wzór oryginalnych. W celu potwierdzenia ich prawdziwości skontaktowano się z pracownikiem właściwego urzędu pracy" - wyjaśnia mjr Bielec.

Służby ustaliły, że oświadczenie, które posiadał cudzoziemiec, zostało sfałszowane – jego forma i treść znacząco odbiegały od wzorów stosowanych przez ten urząd.

Odmowa wjazdu

Obywatelowi Gruzji wydano decyzję o odmowie wjazdu na terytorium Polski. Do czasu opuszczenia kraju mężczyzna przebywa w kompleksie pomieszczeń dla cudzoziemców. Ponadto wobec niego wszczęto postępowanie przygotowawcze w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy Polski wbrew przepisom przy użyciu sfałszowanych dokumentów.

Uciekał przed policją, spowodował kolizję. Był pijany, miał trzy zakazy prowadzenia

Uciekał przed policją, spowodował kolizję. Był pijany, miał trzy zakazy prowadzenia

Praga Południe
Przyznał, że "żartował", ale było już za późno

Przyznał, że "żartował", ale było już za późno

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Graniczna

Lotnisko Chopina
