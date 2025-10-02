Ukradli sejf z mieszkania. W środku było 250 tysięcy dolarów

Włamanie i kradzież sejfu z dolarami Źródło: KRP II Warszawa

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów zostali powiadomieni o włamaniu do jednego z mieszkań.

"Okazało się, że pod nieobecność mieszkańców złodzieje, używając wytrycha, weszli do lokalu, a następnie wynieśli z niego sejf z zawartością gotówki w wysokości 250 tysięcy dolarów amerykańskich, czyli około 903 500 złotych" - przekazała w komunikacie asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Po otrzymaniu informacji o kradzieży do działań włączyli się policjanci wydziału kryminalnego oraz mokotowskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu.

Dwóch zatrzymanych i zarzuty

Podjęte działania pozwoliły na namierzenie auta, służącego do popełnienia przestępstwa. Ustalili też miejsce, w którym podejrzani ukrywali się po kradzieży. Po niespełna kilku godzinach ustalili i zatrzymali 49-letniego obywatela Mołdawii. Kolejne czynności doprowadziły do namierzenia i kolejnego z mężczyzn, 44-letniego obywatela Ukrainy. "Dzięki tym działaniom funkcjonariusze odzyskali również część skradzionej gotówki" - podkreśliła Haberska.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ursynów mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, działając wspólnie i w porozumieniu. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury i aresztował obydwu mężczyzn na okres trzech miesięcy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.