Wesoła

Samochód bez kierowcy blokował przejazd kolejowy

Samochód blokował tory kolejowe
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
W poniedziałek rano w rejonie stacji Warszawa Wesoła taksówka zablokowała przejazd kolejowy. Kierowcy nie było w środku. Kiedy na miejscu zjawili się policjanci, podszedł do nich mężczyzna podający się za pasażera. Był pijany.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 4 rano. Kierowca taksówki najprawdopodobniej chciał ominąć zamknięty przejazd kolejowy w ciągu ulicy 1. Praskiego Pułku i zablokował torowisko.

Po godzinie 4 na stronie Zarządu Transportu Miejskiego pojawił się komunikat o utrudnieniach w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

44-latek podawał się za pasażera

Jak informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, informacja o tym zdarzeniu wpłynęła o godzinie 3.54.

- Na miejscu policjanci potwierdzili, że samochód Toyota blokuje torowisko kolejowe. Kierowcy nie było w środku. Po chwili do funkcjonariuszy podszedł 44-latek, który podawał się za pasażera tego pojazdu. Został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Miał dwa promile. Samochód został odholowany z torowiska - przekazał policjant.

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
