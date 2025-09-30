Logo TVN Warszawa
Warszawa
Ursynów

Włamał się do szkoły na Ursynowie. Usłyszał osiem zarzutów

Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Ursynów
Źródło: Google maps
Mężczyzna podejrzany o włamanie do jednej ze szkół na warszawskim Ursynowie usłyszał osiem zarzutów. Odpowie m.in. za kradzież z włamaniem oraz zniszczenie mienia. Włamywacz zdemolował automat z przekąskami i łazienkę, wybite zostały szyby w oknie i drzwiach.

Decyzją prokuratury został on objęty policyjnym dozorem.

Włamanie do szkoły na Ursynowie

O włamaniu, które miało miejsce w piątek 26 września, informował Robert Kempa, burmistrz Ursynowa. "W godzinach nocnych doszło do włamania na terenie Szkoły Podstawowej nr 330 przy Mandarynki. Sprawę ujawniono o godzinie 6 rano, po przyjściu pracowników obsługi" - alarmował w mediach społecznościowych.

Jak pisaliśmy, w budynku szkoły wybito okna na parterze. Sprawca opuścilł placówkę przez drzwi parterowe, także w nich wybijając szybę. Włamywacz zdemolował automat z przekąskami i łazienkę.

W związku ze zdarzeniem o godzinie 7.10 rodzice, uczniów, uczęszczających do tej szkoły zostali poinformowani za pośrednictwem kontaktów telefonicznych wychowawców oraz poprzez system Librus o zaistniałej sytuacji. Wystosowano prośbę o zatrzymanie w miarę możliwości dzieci w domu. Obecnie zajęcia odbywają się już zgodnie z planem.

Podejrzany o włamanie do szkoły na Ursynowie mężczyzna został ujęty przez policjantów w niedalekiej okolicy po bezpośrednim pieszym pościgu. Na miejscu pracował pies tropiący.

Ustalają wartość szkód

Zapytaliśmy o szkody, jakie stwierdzono w szkole. - Jest za wcześnie, by mówić o szkodach i wartości strat. Jest to ustalane - wskazała asp. szt. Haberska.

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

