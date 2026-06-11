Ulice Strefa płatnego parkowania będzie większa Oprac. Dariusz Gałązka |

SPPN na Saskiej Kępie Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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W czwartek, 11 czerwca, Rada Warszawy zadecydowała o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o kolejne obszary. Zmiany obejmą cztery dzielnice: Mokotów, Wolę, Pragę-Południe i Włochy.

Odolany i część Saskiej Kępy

Jeszcze w tym roku strefa powiększy się o kolejne fragmenty Woli i Pragi-Południe. Zacznie tam działać już na początku września.

Na Woli parkomaty pojawią się na całych Odolanach. To poprzemysłowe tereny, które w ostatnich latach przeszły rewitalizację. Dziś to rozrastające się osiedla mieszkaniowe. Dzięki linii tramwajowej w ciągu ulicy Kasprzaka osiedle jest dobrze skomunikowane z centrum. To wykorzystują przyjezdni, którzy zostawiają na Odolanach swoje auta i podróż do Śródmieścia kontynuują tramwajem. Strefa z pewnością odciąży lokalne ulice.

Wdrożenie SPPN na Odolanach miało nastąpić wcześniej, ale jak tłumaczy dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski, czekano z tym do zakończenia remontów dwóch głównych ulic tego osiedla: Jana Kazimierza i Ordona.

Z kolei na Pradze Południe strefa dotarła na Saską Kępę dwa lata temu. Teraz SPPN rozszerzy się o kolejne rejony między ulicami Saską a Międzynarodową.

Służewiec, Raków i Okęcie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami strefa obejmie także kolejną część Mokotowa, a także dotrze do Włoch. Opłata za parkowanie obowiązywać tam będzie od połowy maja przyszłego roku.

Przewidywany zasięg strefy SPPN na Mokotowie Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

Na Mokotowie do strefy włączony zostanie Służewiec. Niegdyś zagłębie biurowe, teraz powstaje tu coraz więcej bloków mieszkalnych. Według urzędników strefa zmniejszy problem ze znalezieniem miejsca postojowego.

Płatne parkowanie będzie obowiązywać też na części Włoch - a dokładniej na Rakowie oraz w północnej części Okęcia, gdzie również powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa. W przypadku Okęcia dochodzi jeszcze kwestia pasażerów samolotów, którzy pozostawiają tam swoje pojazdy przed odlotem. Strefa płatnego parkowania ma ograniczyć to zjawisko.

Przewidywany zasięg strefy SPPN we Włochach Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

Uzasadnienie uchwały

W uzasadnieniu przyjętej w czwartek przez Radę Warszawy uchwały poszerzającej SPPN w Warszawie zapisano, że "podstawowym celem strefy jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów oraz realizacja polityki transportowej miasta, w szczególności ograniczenia dostępności określonych obszarów dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej".

Dodano, że nadmiar samochodów, przy braku opłat za postój, przyczynia się do niskiej ich rotacji wynikającej z długich okresów postoju. To natomiast zmniejsza dostępność miejsc postojowych dla mieszkańców danego obszaru i osób korzystających z postoju krótkotrwałego.

W uzasadnieniu uchwały zaznaczono, że stale rozwija się komunikacja publiczna, co daje alternatywę dla przemieszczania się po Warszawie samochodem. "Rozwijanie SPPN ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast prywatnego samochodu. Strefa płatnego parkowania jest jednym z najważniejszych mechanizmów oddziałujących na sposób parkowania, który zabezpiecza interesy mieszkańców i służy realizacji polityki transportowej miasta" - napisano.

Pierwsze zmiany we wrześniu, kolejne w maju

W związku z tym stołeczni radni zdecydowali, że od 7 września strefa zostanie rozszerzona o część obszaru dzielnic Praga-Południe (Saska Kępa w rejonie ul. Międzynarodowej) i Woli (Odolany). Natomiast od 17 maja przyszłego roku za parkowanie trzeba będzie płacić na mokotowskim Służewcu i części Służewa, a także na obszarze Rakowa i części Okęcia w dzielnicy Włochy.

"Obszary te położone są relatywnie blisko centrum i/lub mają dobrą komunikację zbiorową (linie tramwajowe i autobusowe oraz metro). Daje to możliwość dojazdu do tych obszarów innym środkiem transportu niż samochód. Zachęca też część osób do pozostawienia auta na tym obszarze i przesiadki do komunikacji zbiorowej w drodze do centrum" - napisano w uzasadnieniu uchwały.

W tej samej uchwale zmienione zostają zasady wnoszenia opłaty dodatkowej (mandatu) za brak opłacenia postoju w SPPN. Teraz, zamiast 300 zł kary osoba, która nie zapłaci za parkowanie, może zapłacić 200 zł, jeśli opłaci mandat w ciągu siedmiu dni od jego wystawienia. Według nowych przepisów obniżona stawka kary będzie obowiązywała przez 14 dni. "Dobrowolne uiszczenie opłaty dodatkowej przez zobowiązanego zdejmuje z wierzyciela konieczność przeprowadzenia procedury egzekucji należności, zatem prowadzi do oszczędności zasobów w tym zakresie. Natomiast zobowiązany dalej ponosi sankcję, ale w znacząco niżej wysokości" - napisano w uzasadnieniu.

W związku z tym konieczne jest także wydłużenie terminu na uiszczenie opłaty dodatkowej w podstawowej wysokości z 14 do 30 dni.

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