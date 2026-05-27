Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Zabytkowe koszary "odwrócą" na park

|
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
Rafał Trzaskowski o remontach w czasie Konkursu Chopinowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Łazienki Królewskie
Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa budynku Koszar Kantonistów w Łazienkach Królewskich, siedziby Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Zgodnie z założeniem projektowym, budynek zostanie "odwrócony" i stanie się bardziej dostępny dla odwiedzających park.

Renowacja i modernizacja XIX-wiecznego budynku Koszar Kantonistów jest planowana od kilku lat. Metamorfozę przejdzie nie tylko sam obiekt, ale też architektura wystawy stałej. "Aranżacja zaprosi widzów do pogłębionej refleksji na temat relacji człowieka z dzikimi zwierzętami i otaczającą go przyrodą" - zapowiada Agata Zawora, rzeczniczka prasowa Łazienek Królewskich.

"Odwrócenie budynku"

Koszary Kantonistów zostały wybudowane w 1828 roku. Klasycystyczny budynek szczęśliwie nie uległ zniszczeniu w czasie wojny. Od lat jednak wymagał gruntownej renowacji.

"Projekt przebudowy i modernizacji obiektu autorstwa architektów WXCA jest próbą wydobycia walorów i potencjału jego architektury, zatartych w wyniku późniejszych nawarstwień i przekształceń, oraz wytworzenia na nowo relacji przestrzennej, jaką budynek pierwotnie tworzył z otaczającym go ogrodem" - tłumaczy Agata Zawora.

"Liczne ingerencje w strukturę budynku sprawiły, że jego konstrukcja stała się mniej czytelna, a przestrzeń zamknięta. Aktualnie jedyne wejście do muzeum prowadzi od strony północnej, co czyni strefę wejściową budynku stosunkowo ciemną, ciasną, a ostatecznie także nieprzyjazną dla widza. Projekt przewiduje odtworzenie obecnego niegdyś otwarcia od strony elewacji południowej – czyli od strony dawnego padoku" - wskazuje Zawora.

To oznacza, że budynek zostanie w pewnym sensie "odwrócony", co pozwoli na nowo połączyć go z ogrodem, a zarazem włączyć w sieć alejek. Ma to skłonić odwiedzających park do tego, aby wejść również do budynku muzeum. Pojawią się nowe elementy małej architektury oraz okrągłe oczko wodne.

Nowe wątki na wystawie stałej

Wystawa stała zostanie wzbogacona o nowe wątki poznawcze. "Głównym nośnikiem narracji będą rzadkie taksydermie i dzieła sztuki. Wielowątkowa narracja zostanie wsparta również przez rozbudowaną scenografię i wielofunkcyjne przestrzenie edukacyjne" - wylicza przedstawicielka Łazienek Królewskich.

Ściany budynku pozostaną białe. Kontrastować będą z nimi ciemne, drewniane gabloty i dębowe podłogi. Zaplanowano wyeksponowanie klatki schodowej w jej pierwotnej lokalizacji, uwidocznienie dębowych belek stropowych oraz usunięcie wtórnych zamurowań. W wyniku modernizacji zarówno budynek, jak i przestrzeń wystawy w całości przystosowane zostaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

"Przebudowa Koszar Kantonistów rozpocznie się jeszcze w tym roku i zakończy się w pierwszej połowie 2029" - podsumowuje Agata Zawora.

Koszary Kantonistów na wizualizacjach
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Łazienki Królewskie
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Łazienki Królewskie
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Łazienki Królewskie
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Łazienki Królewskie
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
Helena Englert i Monika Olejnik
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
1 godz
pc
Ostro o kulisach mody. Hase nie daje już swoich ubrań modelkom
Piotr Jacoń
41 min
pc
"Ogromny problem społeczny, którego nikt nie chce zauważyć", a pacjentów przybywa
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
HistoriaHistoria WarszawyZabytki
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Pilne
Jest kolejny areszt w sprawie fałszywych alarmów
TVN24
Włodzimierz Czarzasty
"Jajko z niespodzianką" wraca do prezydenta. Czarzasty zdecydował
TVN24
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
"Kontaktowali się przez internet, mieli swoją hierarchię". Kto za tym stał?
TVN24
Donald Tusk
Tusk zabrał głos. "Pójdziecie siedzieć"
TVN24
Konferencja na temat modernizacji Teatru Wielkiego
Zamieszanie z biletami w operze. Widzowie są oburzeni
Śródmieście
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
TVN24
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
TVN24
12995532
Nie pomógł nawet papież. Ferrari zalicza spadki po premierze
BIZNES
emerytura emeryt emerytka shutterstock_1341384812_S
Dorabianie do emerytury. Od 1 czerwca nowe limity
BIZNES
Amerykanie zachwycają się polskim kompotem
Infuencerki odkryły kompot. "Za jakiś czas trafi do Polski jako trend premium"
TVN24
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA: to są młode osoby
TVN24
PLAC
Skandal w Paryżu i fala zatrzymań. "Jedna z matek zaalarmowała władze"
TVN24
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
Ursynów
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zlecił kontrolę w biurach Ziobry i Romanowskiego
TVN24
Potrącił 72-letnią kobietę na chodniku i uciekł
Cofał, potrącił kobietę i uciekł. Nagranie
TVN24
Ośmiornica
"Nigdy czegoś takiego nie widziałam"
METEO
Protesty w Meksyku
"11 czerwca zatrzymamy mundial"
TVN24
Keir Starmer
"Największy od pokolenia krok naprzód". Brytyjski premier o traktacie z Polską
TVN24
Sejm
Prawica nie rządzi bez Brauna. Najnowszy sondaż
TVN24
Lotnisko w Tampie
Zielona karta po nowemu. Rozporządzenie Trumpa "wywraca wszystko do góry nogami"
BIZNES
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
TVN24
Duszan Augustyn, lider społecznego ruchu w obronie szpitala w Lesku
Z bieszczadzkich połonin pod Sejm. "Skrzynia z podpisami dla premiera"
Martyna Sokołowska
sklep butik ubrania shutterstock_2726144327
Znane sieciówki miały błędnie informować o cenach. Zastrzeżenia urzędu
BIZNES
Donald Trump
Trump poinformował o swoim stanie zdrowia
TVN24
Ferrari Luce
Ferrari zaprezentowało elektryczne auto. Luce ma przyciągnąć nowych klientów
BIZNES
imageTitle
Rywalka oburzona po pokazie mody Osaki. "Nie do przyjęcia"
EUROSPORT
Deszcz i burze w Bieszczadach
Wrócą burze i ryzyko gradu. IMGW ostrzega
METEO
58 min
Karol Nawrocki
"Karolu, popełniłeś duży błąd". W PiS krytykują prezydenta
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki