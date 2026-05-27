Zabytkowe koszary "odwrócą" na park

Renowacja i modernizacja XIX-wiecznego budynku Koszar Kantonistów jest planowana od kilku lat. Metamorfozę przejdzie nie tylko sam obiekt, ale też architektura wystawy stałej. "Aranżacja zaprosi widzów do pogłębionej refleksji na temat relacji człowieka z dzikimi zwierzętami i otaczającą go przyrodą" - zapowiada Agata Zawora, rzeczniczka prasowa Łazienek Królewskich.

"Odwrócenie budynku"

Koszary Kantonistów zostały wybudowane w 1828 roku. Klasycystyczny budynek szczęśliwie nie uległ zniszczeniu w czasie wojny. Od lat jednak wymagał gruntownej renowacji.

"Projekt przebudowy i modernizacji obiektu autorstwa architektów WXCA jest próbą wydobycia walorów i potencjału jego architektury, zatartych w wyniku późniejszych nawarstwień i przekształceń, oraz wytworzenia na nowo relacji przestrzennej, jaką budynek pierwotnie tworzył z otaczającym go ogrodem" - tłumaczy Agata Zawora.

"Liczne ingerencje w strukturę budynku sprawiły, że jego konstrukcja stała się mniej czytelna, a przestrzeń zamknięta. Aktualnie jedyne wejście do muzeum prowadzi od strony północnej, co czyni strefę wejściową budynku stosunkowo ciemną, ciasną, a ostatecznie także nieprzyjazną dla widza. Projekt przewiduje odtworzenie obecnego niegdyś otwarcia od strony elewacji południowej – czyli od strony dawnego padoku" - wskazuje Zawora.

To oznacza, że budynek zostanie w pewnym sensie "odwrócony", co pozwoli na nowo połączyć go z ogrodem, a zarazem włączyć w sieć alejek. Ma to skłonić odwiedzających park do tego, aby wejść również do budynku muzeum. Pojawią się nowe elementy małej architektury oraz okrągłe oczko wodne.

Nowe wątki na wystawie stałej

Wystawa stała zostanie wzbogacona o nowe wątki poznawcze. "Głównym nośnikiem narracji będą rzadkie taksydermie i dzieła sztuki. Wielowątkowa narracja zostanie wsparta również przez rozbudowaną scenografię i wielofunkcyjne przestrzenie edukacyjne" - wylicza przedstawicielka Łazienek Królewskich.

Ściany budynku pozostaną białe. Kontrastować będą z nimi ciemne, drewniane gabloty i dębowe podłogi. Zaplanowano wyeksponowanie klatki schodowej w jej pierwotnej lokalizacji, uwidocznienie dębowych belek stropowych oraz usunięcie wtórnych zamurowań. W wyniku modernizacji zarówno budynek, jak i przestrzeń wystawy w całości przystosowane zostaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

"Przebudowa Koszar Kantonistów rozpocznie się jeszcze w tym roku i zakończy się w pierwszej połowie 2029" - podsumowuje Agata Zawora.

Koszary Kantonistów na wizualizacjach