Uniwersytet Warszawski uruchamia czat zaufania

- Gdy mówimy o depresji, to nie ma takich depresji, które trwają całe życie. Depresja zawsze się kończy - mówił Cezary Żechowski, psychiatra, psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Źródło: Wywiad medyczny TVN24+
Uniwersytet Warszawski ogłosił, że poszerza wsparcie psychologiczne dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. W tym celu w najbliższym czasie uruchomiony zostanie czat zaufania.

Czat zaufania dla osób, które potrzebują wsparcia psychologicznego, zostanie uruchomiony 1 stycznia. Platforma została stworzona głównie z myślą o tych, którzy preferują kontakt online.

"To kolejny element programu realizowanego przez Centrum Pomocy Psychologicznej UW(CPP), dzięki któremu każdy może uzyskać pomoc w sposób bezpieczny i dyskretny" – wyjaśnia Uniwersytet Warszawski na stronie internetowej.

Centrum Pomocy Psychologicznej zostało utworzone na Uniwersytecie Warszawskim w 2018 roku. Obecnie pracuje tam 17 psychologów i trzech lekarzy psychiatrów, jednak na tym nie koniec, oferta pomocy stale się poszerza.

W trosce o dobrostan społeczności UW

Uniwersytet Warszawski realizuje obecnie kampanię "Twoja głowa – Twoja siła". Inicjatywa skierowana jest do całej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy projektu przypominają, że każdy z nas ma wpływ na swoje samopoczucie i wewnętrzną równowagę, a sięganie po wsparcie to oznaka siły, a nie słabości.

- Nie da się dobrze uczyć, nauczać ani prowadzić badań bez stabilności emocjonalnej i psychicznej równowagi. Troska o dobrostan psychiczny jest równie ważna jak rozwój naukowy i dydaktyczny – podkreśla prof. Maciej Raś, prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia.

W ramach CPP funkcjonują także m.in. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, strona poświęcona bezpieczeństwu oraz telefon zaufania działający codziennie w godz. 18.00-24.00 (poza godzinami otwarcia stacjonarnego centrum).

Zuzanna Kuffel
Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PaulSat/Shutterstock

