Śródmieście

Weekendowe remonty torów w dwóch dzielnicach. Objazdy i zmiany w ruchu

Remont torowiska w Warszawie
Tramwaje wróciły na Marszałkowską
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
W najbliższy weekend pracownicy Tramwajów Warszawskich będą prowadzić prace na torowiskach na ulicy Kijowskiej oraz w Alei "Solidarności". W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu tramwajów, a komunikację uzupełnią specjalne linie autobusowe.

Jak informuje stołeczny ratusz, nadchodzący weekend będzie stał pod znakiem remontów torowisk. Prace będą prowadzone w dwóch dzielnicach.

Praga w remoncie

Pierwszym z tych miejsc będzie Praga-Północ. Tutaj - na ulicy Kijowskiej, na wysokości Dworca Wschodniego, tramwajarze remontują dodatkowy tor postojowy (tzw. żeberko). Do 24 października jest on nieczynny, a tramwaje linii 28, które mają tu postój, odjeżdżają z sąsiedniego toru.

"W weekend, 18 i 19 października, prace obejmą rozjazdy na końcu toru postojowego, dlatego trzeba wyłączyć tam ruch tramwajowy" - podaje Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Oznacza to, że tramwaje linii 7 i 28 będą miały skrócone trasy do skrzyżowania ulic Targowej i Kijowskiej. "Siódemka" jadąc z placu Narutowicza dojedzie do tego skrzyżowania, tu zmieni numer na 28 i dalej – od przystanku Kijowska 04 na ulicy Targowej – pojedzie już jako skład tej linii do pętli Osiedle Górczewska.

"Składy linii 28 natomiast przyjadą na Pragę z Osiedla Górczewska, przy skrzyżowaniu ulic Targowa/Kijowska zmienią numer na 7 pojadą dalej – od przystanku Kijowska 03 – jako "siódemka" na Ochotę - wskazuje Urbanowicz.

Zmiany dotknął także linię 13, która w sobotę, 18 października, będzie kursowała z pętli przy Cmentarzu Wolskim do Ratuszowej-Zoo, a w niedzielę kursowanie "trzynastki" będzie zawieszone.

Na stołeczne ulice w tym czasie wyjedzie zastępcza linia autobusowa Z-7 kursująca jednokierunkowo na trasie: KIJOWSKA – Kijowska – Objazdowa – Kawęczyńska – Ząbkowska – Targowa – Kijowska – KIJOWSKA.

Remont torowiska w Warszawie
Remont torowiska w Warszawie
Źródło: UM Warszawa

Kierowców czekają zmiany

Zmiany odczują także kierowcy. "Do piątku, 17 października, i od poniedziałku do piątku, od 20 do 24 października, tramwajarze wygrodzą lewy pas jezdni ulicy Kijowskiej w kierunku Targowej, przy remontowanym przystanku. Kierowcy pojadą buspasem" - dodaje rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Natomiast w weekend, 18–19 października, planowane jest również zamknięcie zawrotki dla pojazdów nadjeżdżających od strony Zabranieckiej. Kierowcy będą kierowani na objazd przez torowisko w rejonie ulicy Brzeskiej.

Prace i zmiany w ruchu w Śródmieściu

W ten weekend roboty będą prowadzone również przy wymianie zwrotnicy na skrzyżowaniu Alei "Solidarności" i Alei Jana Pawła II (węzeł Kino Femina). Prace rozbiórkowe będą prowadzone w porze nocnej - od nocy z czwartku na piątek. Jak wyjaśnia ratusz, dzięki temu nie będą one wpływały na ruch tramwajowy. Jednak mieszkańcy mogą odczuć zwiększony hałas.

Wymianę zwrotnicy zaplanowano na niedzielę, 19 października. Wstrzymany będzie ruch tramwajów w Alei "Solidarności" między Aleją Jana Pawła II a Placem Bankowym.

"Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 13 i 23. Zmienia się trasy linii 18, 20 i 26. I tak, tramwaje linii 18 zostaną skierowane na Most Śląsko-Dąbrowski – z ronda Starzyńskiego pojadą ulicami Jagiellońską, Ratuszową, Targową, Aleją "Solidarności" do Placu Bankowego i swojej stałej trasy. Tramwaje linii 20 będą przejeżdżały przez Wisłę Mostem Gdańskim – z Alei "Solidarności" pojadą w Aleję Jana Pawła II, następnie ulicą Słomińskiego, Starzyńskiego do ronda i standardowej trasy" - wyjśnia Witold Urbanowicz.

Z kolei tramwaje linii 26 zostaną skierowane objazdem, który pozwoli ominąć zamknięty fragment torowiska. Składy pojadą z Alei "Solidarności" w Aleję Jana Pawła II, następnie ulicami Chałubińskiego, Aleją Niepodległości, Nowowiejską i Marszałkowską, by na Placu Bankowym wrócić na Aleję "Solidarności" i kontynuować kurs po standardowej trasie.

Będzie kursować też zastępcza linia autobusowa Z23. Autobusy pojadą Aleją "Solidarności" między ulicą Okopową a Zajezdnią Stalowa. W rejonie ulicy Stalowej zastąpią zawieszoną linię tramwajową.

Tegoroczny harmonogram inwestycji Tramwajów Warszawskich zakłada realizację 34 zadań obejmujących niemal 10 kilometrów torowisk. Zdecydowana większość prac – w tym kluczowe remonty wymagające długotrwałych zamknięć ruchu tramwajowego, m.in. na Marszałkowskiej i Grójeckiej – została już zakończona. Do końca roku zaplanowano jedynie krótkotrwałe, weekendowe przerwy w ruchu, które posłużą pracom utrzymaniowym i włączaniu nowych odcinków tras.

Remont torowiska w Warszawie
Remont torowiska w Warszawie
Źródło: UM Warszawa
Tramwaje wróciły na Marszałkowską i Grójecką
Tramwaje wróciły na Marszałkowską. Ale to nie koniec prac
Stacja Warszawa Falenica
Dwa dodatkowe tory, trzy tunele i jeden wiadukt na linii otwockiej
Wawer
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Wagon pomiarowy na wyremontowanych torach. Tramwaje wracają na Ochotę
Ochota

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki