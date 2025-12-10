Był poszukiwany listem gończym. Ukrył się u kolegi, który miał narkotyki

Ukrywał się u kolegi, który w mieszkaniu posiadał ponad 1,5 kg narkotyków Źródło: Komenda Stołeczna Policji

"30-latek w marcu tego roku oddalił się z zakładu karnego w województwie podlaskim. Był poszukiwany również listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Miał do 'odsiadki' rok za przestępstwo przywłaszczenia mienia" - podała Komenda Stołeczna Policji.

Paczki z suszem i białą substancją

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna może przebywać w mieszkaniu kolegi w gminie Ożarów. Po wejściu do wytypowanego mieszkania policjanci zatrzymali poszukiwanego 30-latka. "W trakcie czynności funkcjonariusze znaleźli w lokalu kilka paczek z suszem roślinnym i białą, krystaliczną substancją. Badania narkotestem wykazały, że są to narkotyki - marihuana i mefedron. W sumie ponad 1,5 kg środków odurzających" - opisała warszawska policja.

Funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu także zgrzewarkę oraz wagę elektroniczną.

Zatrzymany został także 27-latek. Mężczyźni trafili do aresztu, a zabezpieczone narkotyki - do dalszych badań laboratoryjnych.

Jeden uszłyszał zarzuty, drugi trafił do więzienia

30-latek został przetransportowany do zakładu karnego. Natomiast 27-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Akcję przeprowadzili stołeczni policjanci wspierani przez kryminalnych z komendy policji w Starych Babicach.