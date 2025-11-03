Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Śledztwo w sprawie korupcji w instytucie medycznym. Trzy osoby zatrzymane

Źródło: PAP
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby w ramach śledztwa dotyczącego przyjęcia korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Sprawa dotyczy jednego z instytutów medycznych w Warszawie.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali przedsiębiorcę oraz byłego pracownika działu zamówień publicznych w placówce służby zdrowia i osobę na stanowisku kierowniczym w jednym ze specjalistycznych instytutów medycznych w Warszawie. Do zatrzymań doszło 28 października, zabezpieczono też dokumentację oraz nośniki danych, które mogą być dowodami w sprawie.

Prowadzone przez CBA i nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Sieradzu śledztwo dotyczy korupcji przy zamówieniach publicznych na rzecz placówek służby zdrowia i przyjęcia korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Ustalenia śledczych

Według ustaleń funkcjonariuszy CBA, doszło do przyjęcia korzyści majątkowych, łącznie ok. 110 tys. zł - pieniędzy oraz pojazdów do użytkowania przez osoby pełniące funkcje publiczne. Do korupcji miało dojść w latach 2020–2022, a w jej wyniku urzędnicy mieli podejmować korzystne decyzje przy zakupach usług, sprzętu, czy środków do dekontaminacji dla placówek ochrony zdrowia.

Zatrzymany przez CBA przedsiębiorca miał udzielać korzyści majątkowych za korzystne dla niego decyzje przy zamówieniach publicznych dla instytutu medycznego. Śledczy uważają, że miał też nakłaniać do wystawiania nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości ok. 100 tys. zł. na rzecz spółki, którą reprezentował - wynika z informacji CBA.

Dwaj pozostali zatrzymani mieli przyjąć gotówkę, ale też korzyści w postaci opłat leasingowych, kosztów najmu oraz ubezpieczenia przekazanych im do użytkowania pojazdów.

Zarzuty

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prokurator Jolanta Szkilnik podała w komunikacie, że zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty oszustwa podatkowego, posługiwania się dokumentami poświadczającymi nieprawdę, sprzedajności urzędniczej oraz przekupstwa.

Prokurator zawiesił w wykonywaniu obowiązków służbowych zatrzymaną osobę pełniącą funkcję kierowniczą w instytucie medycznym. Wyznaczył wszystkim poręczenia majątkowe, zakazał opuszczania kraju i kontaktowania się ze wskazanymi osobami oraz nakazał dozór policji.

Postępowanie jest we wstępnej fazie, rozwija się i jest wielowątkowe, dlatego CBA przypomina, że osoby, które zgłoszą korupcję, zanim śledczy się o niej dowiedzą, nie będą karane. Można zgłaszać się do warszawskiej delegatury Biura przy ul. Poleczki 3.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

CBAOchrona zdrowiaPrzestępczość w Warszawie
