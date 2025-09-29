Logo TVN Warszawa
Warszawa
Jak poprawić jakość życia w miastach. Kongres nie tylko o zdrowiu

Zamek Ujazdowski w Warszawie, miejsce kongresu
We wtorek odbędzie się druga edycja kongresu Zdrowe Miasta: Ludzie – Biznes – Środowisko. Zamek Ujazdowskim będzie przestrzenią dla rozmów o przyszłości polskich miast - ich odporności, zdrowiu, inkluzywności i zrównoważonym rozwoju.

- Kongres Zdrowe Miasta to przestrzeń, gdzie wspólnie szukamy praktycznych rozwiązań dla wyzwań współczesnych miast. Rekomendacje wypracowane razem z przedstawicielami rządu, samorządu i biznesu mają realnie poprawić jakość życia w miastach - pod względem społecznym, zdrowotnym i przestrzennym - powiedziała dr Anna Rulkiewicz, inicjatorka Kongresu, prezeska Grupy LUX MED.

Program tegorocznego kongresu opiera się na czterech blokach tematycznych: przestrzeń i środowisko; gospodarka i zdrowie; edukacja i społeczeństwo, bezpieczeństwo i infrastruktura. Każdy blok składać się będzie z wystąpienia wprowadzającego, dwóch paneli oraz rozmowy jeden na jeden. W wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, sektora biznesowego, organizacji pozarządowych.

Indeks Zdrowych Miast

W ramach kongresu przedstawiony zostanie Indeks Zdrowych Miast, opracowany już po raz czwarty, ale na podstawie nowej metodologii.

Indeks Zdrowych Miast to kompleksowe opracowanie, które analizuje, w jaki sposób polskie samorządy dbają m.in. o zdrowie, edukację, przestrzeń publiczną czy środowisko. Indeks obejmuje analizę warunków życia w 66 polskich miast na prawach powiatu w oparciu o osiem obszarów tematycznych i blisko 70 wskaźników.

- Indeks Zdrowych Miast pozwala na syntetyczne ujęcie tego, jak otoczenie społeczne, środowiskowe, gospodarcze oraz polityki w miastach sprzyjają zdrowiu mieszkańców. Za nami trzy edycje Indeksu, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród władz samorządowych, jak też samych mieszkańców. Czwarta edycja przynosi kilka zmian w metodologii badania, o których szczegółowo opowiemy podczas wrześniowego wydarzenia - powiedziała dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Indeks Zdrowych Firm

Nowością będzie Indeks Zdrowych Firm, zrealizowany pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera. "Narzędzie to pomoże firmom analizować i poprawiać ich wpływ na zdrowie pracowników, środowisko pracy i lokalne społeczności" - zapowiadają organizatorzy.

- Celem było wypracowanie narzędzia badawczego, służącego wiarygodnej i transparentnej metodologii oceny polskich przedsiębiorstw pod kątem ich wpływu na zdrowie pracowników oraz środowisko naturalne. Indeks Zdrowych Firm ma za zadanie promować i wyróżniać firmy, które aktywnie wkładają wysiłek w tworzenie zdrowych przestrzeni i przyjaznego środowiska pracy - wyjaśniał prof. Jerzy Hausner.

130 uczestników w ubiegłym roku

Jak podli organizatorzy, zeszłoroczny kongres przyciągnął 1300 zarejestrowanych uczestników, ponad 100 prelegentów, 15 przedstawicieli samorządów nagrodzonych podczas Gali Indeksu Zdrowych Miast, a także ministrów i prezydenta Warszawy.

Organizatorami kongresu są: Grupa LUX MED, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i ruch Open Eyes Economy.

