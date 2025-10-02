Demonstracja "Solidarni z Palestyną" przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych

Kilka krajów oficjalnie uznało państwo palestyńskie Źródło: Reuters

Uczestnicy protestu wznosili hasła m.in.: "Palestyna będzie wolna", "Dość hipokryzji", "Sikorski do dymisji"; deklarują też poparcie dla pomocy humanitarnej, którą niesie zmierzająca do Gazy międzynarodowa Global Sumud Flotilla.

Mężczyzna, który wybił szybę w drzwiach wejściowych do gmachu MSZ, został zatrzymany przez policję.

Nie pozwalają zbliżać się do Gazy

W środę w nocy, gdy flotylla Sumud podpłynęła na mniej niż 80 mil morskich (ok. 148 km) do blokowanej Strefy Gazy, marynarka wojenna Izraela zbliżyła się do jednostek i przejęła część z nich.

Global Movement to Gaza Poland podała, że zatrzymano wszystkie statki, na których byli członkowie polskiej delegacji: poseł Franciszek Sterczewski (KO), prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę", która ma brytyjskie obywatelstwo.

Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w czwartek, że służba konsularna jest w kontakcie z polskimi obywatelami, którzy płynęli statkami. Minister zaapelował też ponownie, by nie podróżować w niebezpieczne rejony.

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy.

Demonstracja przed MSZ Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak