Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Bezpłatne czipowanie i kastracja psów i kotów. By "nie zgubić pupila"

Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Stowarzyszenie chce wprowadzenia obowiązku czipowania psów i kotów
Źródło: TVN24
W Warszawie wystartowała akcja darmowego kastracji oraz bezpłatnego czipowania psów i kotów. Potrwa do końca roku lub do wyczerpania budżetu.

Stołeczny ratusz poinformował, że w tym roku miasto przeznaczy na działania związane z kastracją i znakowaniem zwierząt 1 500 000 złotych.

"Kastracja to zabieg chirurgiczny wykonywany w pełnej narkozie. Jest bezpieczniejszą metodą zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu niż stosowanie środków hormonalnych, które mogą powodować poważne skutki uboczne" - wyjaśnia Monika Beuth, rzeczniczka ratusza.

Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Źródło: UM Warszawa

Zapobiega bezdomności, ciążom i wydłuża życie

Elektroniczne znakowanie jest też metodą zapobiegania nie tylko ciążom, ale też bezdomności zwierząt, umożliwiającą w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela.

Czipowanie ograniczenia ponadto ucieczki w okresie rui i zmniejsza liczbę zaginięć psów i kotów, jak również minimalizuje ryzyko nowotworów sutków oraz groźnych chorób układu rozrodczego, a u samców ogranicza ryzyko chorób prostaty. Jak podsumowauje ratusz, dzięki tem zabiegowi wydłuża się też życie zwierzęcia.

Jakie warunki musi spełnić zwierzę?

By skorzystać z bezpłatnej akcji czipowania zwierzę musi mieć ukończony 12. tydzień życia, a w przypadku psów - aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciel musi okazać dowód tożsamości i dokument potwierdzający prawo do zwierzęcia, jak też należy wypełnić wniosek w leczenicy.

W latach 2012-2025 w ramach miejskiej akcji wykastrowano 27 342 psy i koty. Placówki, w których trwa akcja darmowego znakowania zwierząt zlokalizowane są we wszystkich dzielnicach stolicy. Listę lecznic można znaleźć tutaj.

Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Źródło: UM Warszawa

Opracowała Alicja Glinianowicz

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Leśny drapieżnik zaczął odwiedzać pola. "Ryzyko jest coraz wyższe"

Leśny drapieżnik zaczął odwiedzać pola. "Ryzyko jest coraz wyższe"

METEO
Zamiast do schronisk karma trafiła na sprzedaż

Zamiast do schronisk karma trafiła na sprzedaż

TVN24

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
Tagi:
zwierzęta w mieściezwierzęta
Czytaj także:
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił współlokatora, ciało poćwiartował. Zbadają go psychiatrzy
Słupsk
Mężczyzna został zatrzymany
"Samochodowy chirurg" zatrzymany. "Operacje" przeprowadzał w centrum miasta
Śródmieście
Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Ostrzelany tramwaj. Policjanci szukają sprawcy, tramwajarze naprawiają skład
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 11 osób w sprawie pożaru przy ul. Kłobuckiej
Płonął budynek obok aresztu. 11 zatrzymanych
Ursynów
Fotoreporter Adam Chełstowski (2013)
Nie żyje fotoreporter Adam Chełstowski. Zmarł nagle w wieku 50 lat
TVN24
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Miał marihuanę, mefedron i żelki z THC
Bielany
Piwnica, w której funkcjonuje "hostel" przy Kijowskiej w Warszawie
Dostawcy jedzenia mieszkają w piwnicy bez okien. "Warunki są uwłaczające"
Praga Północ
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Incydent z udziałem policyjnego Black Hawka. Decyzja sądu
Okolice
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na kolei. Nie żyje 24-latek
Wawer
Wypadek w Poddębiu
Motocyklista zmarł po zderzeniu z ciężarówką
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Obezwładnili przechodnia i ukradli mu telefon
Okolice
Butelki po alkoholu w drzwiach Mercedesa
Jechał pijany, dużo za szybko. Butelki po wódce zostały w drzwiach auta
Okolice
Zderzenie na S8
Trzy samochody zderzyły się na wjeździe do Warszawy
Okolice
Wypadek na DK60 w miejscowości Czarnowo
Czołowe zderzenie z tirem
Okolice
Policja (zdj. ilustracyjne)
Były policjant podejrzany o gwałt może wyjść z aresztu
Okolice
Napad na lombard, skradziono biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Wybili szybę młotkiem, ukradli biżuterię. Dwóch aresztowanych, dwóch poszukiwanych
Okolice
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Brutalne pobicie na stacji paliw. Trzy osoby z zarzutami
Wola
Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Leżał na brzegu kanału, częściowo w wodzie
Wawer
Zaginiony Sylwester Gładyś
Wszedł do parku i zniknął. Szukają zaginionego wykładowcy
Bielany
Policyjne kontrole aut przewozu osób po brutalnym pobiciu na stacji paliw
410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw
Wola
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
292 zarzuty dla kasjerki. Za paragony
Okolice
Trzej mężczyźni są podejrzani o oszustwa
Przyszli do banku, wpadli w zasadzkę
Ochota
Zderzenie w Sękocinie Starym
Pięć aut uszkodzonych po zderzeniu na skrzyżowaniu
Okolice
Utrudnienia na Marszałkowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zza stojącego tramwaju weszła wprost pod nadjeżdżający skład"
Śródmieście
skuter
Jechał skuterem, czeka go deportacja
Żoliborz
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie kilku aut na trasie S7
Okolice
Kosztowny manewr 24-latka
Kosztowny manewr i strata prawa jazdy
Okolice
Odwołane loty na Bliski Wschód
Część lotów odwołano. Sytuacja na polskich lotniskach
TVN24
Roztopy w gminie Pomiechówek i sytuacja na rzece Wkrze
300-metrowy zator lodowy płynie Wkrą
Okolice
Policjanci zabezpieczyli rzeczy 16-latka
Miał pochwalać zamachowców i grozić śmiercią byłej dziewczynie
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki