Stowarzyszenie chce wprowadzenia obowiązku czipowania psów i kotów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Stołeczny ratusz poinformował, że w tym roku miasto przeznaczy na działania związane z kastracją i znakowaniem zwierząt 1 500 000 złotych.

"Kastracja to zabieg chirurgiczny wykonywany w pełnej narkozie. Jest bezpieczniejszą metodą zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu niż stosowanie środków hormonalnych, które mogą powodować poważne skutki uboczne" - wyjaśnia Monika Beuth, rzeczniczka ratusza.

Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie Źródło: UM Warszawa

Zapobiega bezdomności, ciążom i wydłuża życie

Elektroniczne znakowanie jest też metodą zapobiegania nie tylko ciążom, ale też bezdomności zwierząt, umożliwiającą w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela.

Czipowanie ograniczenia ponadto ucieczki w okresie rui i zmniejsza liczbę zaginięć psów i kotów, jak również minimalizuje ryzyko nowotworów sutków oraz groźnych chorób układu rozrodczego, a u samców ogranicza ryzyko chorób prostaty. Jak podsumowauje ratusz, dzięki tem zabiegowi wydłuża się też życie zwierzęcia.

Jakie warunki musi spełnić zwierzę?

By skorzystać z bezpłatnej akcji czipowania zwierzę musi mieć ukończony 12. tydzień życia, a w przypadku psów - aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciel musi okazać dowód tożsamości i dokument potwierdzający prawo do zwierzęcia, jak też należy wypełnić wniosek w leczenicy.

W latach 2012-2025 w ramach miejskiej akcji wykastrowano 27 342 psy i koty. Placówki, w których trwa akcja darmowego znakowania zwierząt zlokalizowane są we wszystkich dzielnicach stolicy. Listę lecznic można znaleźć tutaj.

Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie Źródło: UM Warszawa

Opracowała Alicja Glinianowicz