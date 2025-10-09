Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"W muzyce Chopina wszystko jest trudne"

Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
Czterech Polaków zakwalifikowało się do drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Źródło: TVN24
Pianista Kevin Chen powiedział w czwartek po swoim występie w II etapie Konkursu Chopinowskiego, że Chopin jest jednym z najbardziej uniwersalnych kompozytorów, a jego muzyka rezonuje w emocje zarówno pianistów, jak i słuchaczy.

W wieczornej sesji wystąpił m.in. Kevin Chen z Kanady. Po swoim występie pianista został zapytany przez dziennikarzy m.in. o to, co uważa za trudne w muzyce Chopina. – Wszystko jest trudne. Przede wszystkim wyrażanie niektórych emocji, które są w każdym z artystów. Uważam jednak, że Chopin jest jednym z najbardziej uniwersalnych kompozytorów. Również dla słuchaczy, ponieważ jego muzyka rezonuje w ich emocje – wyjaśnił.

Wskazał, że repertuar z II etapu był w wyborze bardziej swobodny. – Myślę, że w tym etapie wszyscy wybrali utwory, które czują podczas gry, mając w tym dowolność – dodał.

Zapytany, czy docierały do niego głosy, że jest jednym z faworytów tego konkursu, pianista powiedział, że nie śledzi tego rodzaju doniesień. – Jestem w trybie maksymalnego skupienia – podkreślił.

Dopytywany, czy jego marzeniem podczas konkursu jest zostanie "drugim" Brucem Liu – zwycięzcą konkursu w 2021 roku, Kevin Chen powiedział, że nie próbuje nigdy nikogo kopiować. - Myślę, że to niemożliwe być czyimś klonem. Staram się cieszyć tym, że tu jestem i nie mieć jakichś wielkich oczekiwań – dodał.

Zapytany z kolei, jak czuje się w Polsce, gdzie stosunkowo często koncertuje, pianista wyznał, że kocha być w Polsce. – Zawsze lubię tu wracać. Teraz, ze względu na konkurs, jest inaczej niż zazwyczaj. Ale bardzo lubię spacerować ulicami Warszawy i odwiedzać znane mi miejsca – powiedział.

Kiedy wystąpią Polacy w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego?
Dowiedz się więcej:

Kiedy wystąpią Polacy w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego?

TVN24

W II etapie Konkursu Chopinowskiego wystąpi 40 pianistów z 14 krajów. Przesłuchania potrwają do 12 października.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Autorka/Autor: PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pulcyn/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Konkurs ChopinowskiMuzyka
Czytaj także:
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
W piątek otwarcie nowego parku. "Pierwsze takie miejsce w Warszawie"
Białołęka
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Wściekły Żak opuścił salę rozpraw. Jego koledzy będą mogli wyjść na wolność
Śródmieście
Collegium Humanum
Nowe informacje w sprawie śmierci byłego prorektora Collegium Humanum
Mokotów
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
Fatalna sytuacja naukowców. Zapłacą 4 miliony złotych za nie swoje błędy
Mokotów
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie busa z ciągnikiem. Dwie osoby trzeba było wycinać z auta
Akcja na Lotnisku Chopina
Chciał dostać się do Polski, okazał sfałszowane dokumenty
Włochy
Akcja strażaków w szkole na Mokotowie
Groźna substancja w szkole. Strażacy musieli skuwać posadzkę
Mokotów
Śmiertelny wypadek rowerzysty
"Wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę". Kobieta zginęła
Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali osiem osób
Tu produkowano amfetaminę, osiem osób zatrzymanych
Nielegalne papierosy zatrzymane na Lotnisku Chopina
To miały być tabletki do zmywarek. Państwo mogło stracić miliony
Włochy
Piotr Alexewicz
Kiedy wystąpią Polacy w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego?
Maciej Wacławik
Akt oskarżenia w sprawie urzędnika podejrzanego o szpiegostwo (zdj. ilustracyjne)
Urzędnik oskarżony o szpiegowanie dla rosyjskiego wywiadu
Śródmieście
Piotr Alexewicz
Polonezy czas zacząć. Drugi etap konkursu
Śródmieście
Narzędzia zabezpieczone przez policjantów
Opowiadali, że są "poszukiwaczami metali". Bracia zostali zatrzymani
Wesoła
Na rowerze wjechał na przejście dla pieszych
Z telefonem w ręku, skupiony na rozmowie, przejechał po przejściu dla pieszych
Gotycki kościół pw. św. Jakuba w Bożewie
Ma ponad 500 lat. Zabytkowy kościół po konserwacji
Rusza akcja szczepienia lisów (zdj. ilustracyjne)
Rusza akcja szczepienia lisów, przynęt nie wolno dotykać
Straż pożarna
92-latek zginął w pożarze. Podczas akcji straży jego kuzyn dostał zawału i też zmarł
Kobieta przyjechała odebrać psa
Pijanym zainteresowali się strażnicy. Matka mu "przypomniała", że miał stawić się w areszcie
Żoliborz
Tor kolarski Orzeł przy Podskarbińskiej
Tor przyciągał kolarskie sławy. "Zostanie zabytkiem"
Praga Południe
Straż graniczna eskortowała cudzoziemców
19 cudzoziemców musiało wrócić do swoich krajów
Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Bracia zakatowali sąsiada. Wyrok
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Jest fosa, nie ma wody. Wodowskazy stoją w błocie
Bemowo
Potężny konar mógł runąć na budynek
Kasztanowiec tak trzeszczał, że mieszkańcy wezwali służby
Praga Południe
Zaatakował kierowcę autobusu i groził mu
Zaatakował kierowcę autobusu. Próbował wtargnąć do szoferki
Białołęka
shutterstock_2561340557
Gość śmiertelnie pobity na poprawinach. Podejrzanym lokalny piłkarz
Wypadek hulajnogisty
Wjechał hulajnogą wprost pod rozpędzony samochód. Nagranie
Bemowo
Narkotyki znalezione przy 21-latku
Pościg za dilerem. Narkotyki trzymał w pudełeczkach po zabawkach
Praga Północ
33-latek został zatrzymany
Stanął w obronie przechodniów. Został pobity, stracił wzrok w jednym oku
Wola
Policjanci zatrzymali do kontroli nastolatka na hulajnodze
14-latek na hulajnodze. Bez karty rowerowej, z promilami
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki