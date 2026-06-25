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Śródmieście
Absolutorium i Szpital Południowy. Sądny dzień Trzaskowskiego. Transmisja
Oprac.
Katarzyna Kędra
|
25.06.2026, 10:59
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Trwa sesja Rady Warszawy. Radni decydują dziś o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu. Ale głównym tematem jest sytuacja w Szpitalu Południowym.
Sesję relacjonujemy tekstowo na tvnwarszawa.pl>>>
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Link skopiowany do schowka.
Tagi:
Rada Warszawy
Rada miasta
Rafał Trzaskowski
Ochrona zdrowia
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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