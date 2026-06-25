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Śródmieście

Absolutorium i Szpital Południowy. Sądny dzień Trzaskowskiego. Transmisja

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Trwa sesja Rady Warszawy. Radni decydują dziś o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu. Ale głównym tematem jest sytuacja w Szpitalu Południowym.

Sesję relacjonujemy tekstowo na tvnwarszawa.pl>>>

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Tagi:
Rada WarszawyRada miastaRafał TrzaskowskiOchrona zdrowia
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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