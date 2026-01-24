Wystartował bieg "Policz się z cukrzycą"

Bieg "Policz się z cukrzycą" Źródło: TVN24

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Bieg "Policz się z cukrzycą" towarzyszy Finałowi WOŚP już po raz 20. Akcja ma na celu promocję zdrowego i aktywnego trybu życia oraz zwrócenie uwagi na problem cywilizacyjny, jakim jest cukrzyca. Bieg jest w pełni charytatywny - za środki zebrane z pakietów startowych kupujemy pompy insulinowe dla kobiet w ciąży. Do dziś dzięki biegom Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupiła 456 osobistych pomp insulinowych - to sprzęt, który realnie poprawia komfort życia diabetyczek.

W biegu "Policz się z cukrzycą" bierze udział reprezentacja TVN24 w składzie: Arleta Zalewska, Arkadiusz Wierzuk i Michał Sznajder.

WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak

Trasa biegu "Policz się z cukrzycą"

Biegacze pobiegną trasą poprowadzoną ulicami Siwca, Wybrzeże Szczecińskie i przez Most Świętokrzyski, zawrócą na ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie i z powrotem wbiegną na most, następnie ulicą Wybrzeże Szczecińskie do Portu Praskiego, gdzie zawrócą i dalej pobiegną ulicami Zamoście, Sokolą, ponownie Wybrzeże Szczecińskie do "starej" Sokolej.

"Trasa biegu będzie zamknięta od godziny 11.00 do 14.00" - poinformował stołeczny ratusz.

W tym czasie kierowcy nie przejadą ulicami Sokolą i Zamoście od Targowej do Wybrzeża Szczecińskiego; Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie od Okrzei do Mostu Poniatowskiego; Wybrzeże Kościuszkowskie od Zajęczej do Tamki; Tamką od Dobrej do Wybrzeża Kościuszkowskiego i Mostem Świętokrzyskim.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że podczas biegu objazdami pojadą autobusy linii: 102, 118, 125, 127, 146, 147, 162 i 202.

34. Finał WOŚP

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - już w niedzielę 25 stycznia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.