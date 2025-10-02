Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Na spacer z trzylatkiem zabrał zapas alkoholu, by "wyleczyć kaca po imprezie"

Interwencja Straży Miejskiej
Władze Warszawy rozpatrzą dwie propozycje nocnego zakazu sprzedaży alkoholu
Źródło: Magdalena Szepietowska/Fakty TVN
Ta historia mogła się skończyć bardzo źle. Mężczyzna na spacer z trzyletnim dzieckiem wziął cztery butelki piwa. Jak tłumaczył, "chciał wyleczyć kaca po imprezie".

Do zdarzenie doszło w ostatnią niedzielę na Pradze-Południe. Uwagę patrolujących ulice strażników miejskich z VII Oddziału Terenowego zwrócił mężczyzna z wózkiem, siedzący na ławce przy skrzyżowaniu ulic Podskarbińskiej i Stanisławowskiej.

Pił piwo. Obok stał wózek z dzieckiem

"Czterdziestolatek sprawiał wrażenie jakby nie do końca panował nad swoimi ruchami i był nienaturalnie wesoły. Po chwili wyjął butelkę piwa i pociągnął solidnego łyka" - wskazują w komunikacie strażnicy miejscy.

Postanowili interweniować. Kiedy zwrócili mężczyźnie uwagę, że nie powinien spożywać alkoholu w miejscu publicznym, a tym bardziej opiekując się dzieckiem, odparł, że to "tylko jedno piwko, żeby kaca po imprezie wyleczyć".

Interwencja strażników miejskich
Interwencja strażników miejskich
Źródło: Straż Miejska

Mężczyzna nadmiernie przy tym gestykulował, a strażnicy zauważyli w koszu pod wózkiem trzy kolejne butelki. Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, zbadali mężczyznę alkomatem, który wykazał w jego organizmie obecność ponad pół promila alkoholu.

O sprawie zawiadomili matkę dziecka. Była trzeźwa i to pod jej opiekę trafił trzylatek. Wobec mężczyzny policja prowadzi czynności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji
Śródmieście
Policja zatrzymała 22-latka
Był poszukiwany. "Udawał, że nie ma go w domu"
Okolice
Kierowca samochodu próbował ukryć się w krzakach
Miał prawie trzy promile. Przed policją ukrył się w krzakach
Okolice

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholStraż miejska
Czytaj także:
Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta
Domki fińskie w Warszawie
Domki fińskie wracają na Pole Mokotowskie
Mokotów
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji
Wrócił temat dotyczący zakaz nocnej sprzedaży alkoholu
"Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów i zgłoszeń"
Policja zatrzymała 22-latka
Był poszukiwany. "Udawał, że nie ma go w domu"
Okolice
Z mieszkania zniknął sejf
Włamanie do mieszkania w Wilanowie. Zniknął sejf z tysiącami dolarów
Wilanów
Policyjny radiowóz pogryziony podczas interwencji
Pogryzł policyjny radiowóz. Został wydalony z Polski
Okolice
BLIZEJ UMOWA SMIECIOWA ODC1 CLEAN-0002
"Dziura w ziemi". Co się dzieje pod Warszawą?
TVN24
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali pod Warszawą. Jej dach zapadł się do środka
Okolice
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Magazyn narkotyków w mieszkaniu
Kierowca samochodu próbował ukryć się w krzakach
Miał prawie trzy promile. Przed policją ukrył się w krzakach
Okolice
24-latek usłyszał osiem zarzutów
Włamał się do szkoły i kilku samochodów. Policja pokazała nagranie
Ursynów
Chcą nocnej prohibicji
Władze Bielan i Ochoty chcą nocnej prohibicji
Bielany
27-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Podróżował na leżąco, by uniknąć zatrzymania. Policjantów nie wykiwał
Okolice
Ośrodek Nowa Skra
Nowy stadion Skry nie dla uczniów. Przez regulamin
Alicja Glinianowicz
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
Poszedł na ryby. Wyłowił broń z czasów Potopu Szwedzkiego
Okolice
Piaseczno chce prohibicji
Kolejna gmina pod Warszawą chce wprowadzić nocną prohibicję
Okolice
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
Utrzymany wyrok w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie
Alicja Glinianowicz
Odtworzony kapitel
"Długo stał obłupany z dawnych dekoracji". Zyska je na nowo
Agresor potrzebował pomocy
Zauważyli wystające spod auta nogi i fragment tułowia
Białołęka
W Warszawie brakuje policjantów (zdj. ilustracyjne)
Wakaty w komendzie stołecznej. "Nie mamy co trzeciego policjanta"
Piotr Bakalarski
Pijana kierująca wjechała w żywopłot (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie zauważyła" krawężnika, wjechała na chodnik, potem w żywopłot
Okolice
Kobieta wzięła ślub online i straciła 100 tysięcy euro (zdj. ilustracyjne)
Wzięła "wirtualny" ślub i przekazała "mężowi" 100 tysięcy euro. Pieniądze zniknęły, wybranek też
Okolice
Ambasada USA w Warszawie
Ambasada USA w Polsce reaguje na shutdown. Jest komunikat
TVN24
Tłum przed Pałacem Kultury
Tłum ludzi przed Pałacem Kultury
33-latek został zatrzymany
"Z piskiem opon podjeżdżał do stojącej na chodniku kobiety"
Okolice
Podejrzany o zabójstwo to 33-letni znajomy zmarłej
Policja: podpalił śpiącą kobietę, mówił, że rozpalił grilla
Energetyka
"Byliśmy na granicy blackoutu". Miasta w czasach kryzysów
Piotr Bakalarski
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Miasto planuje nowe bloki komunalne na prawie 400 mieszkań
Włochy
41-letni obcokrajowiec był poszukiwany "czerwoną notą"
Wysiadał z pociągu, niczego się nie spodziewał. Groźny przestępca zatrzymany
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki