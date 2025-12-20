Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Morsowanie i kolędowanie. Ostatnia okazja w tym roku

Morsowanie w Wiśle
WOŚP 2025 na świecie. Morsowanie dla onkologii i hematologii dziecięcej
Źródło: TVN24
W sobotę i niedzielę odbędzie się ostatnia w tym roku edycja Szkółki Morsowej. Poza tradycyjnymi kąpielami w zimnej wodzie uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach bębniarskich, zagrać w szachy oraz kolędować przy ognisku.

Przez kilka ostatnich tygodni miłośnicy zimowych kąpieli w Wiśle mieli okazję zgłębiać tajniki morsowania. Wszystkim spotkaniom towarzyszyły również sauna i ognisko integracyjne.

Morsowanie w Wiśle
Morsowanie w Wiśle
Morsowanie w Wiśle
Źródło: UM Warszawa
Morsowanie w Wiśle
Morsowanie w Wiśle
Źródło: UM Warszawa
Morsowanie w Wiśle
Morsowanie w Wiśle
Źródło: UM Warszawa

Blisko 800 uczestników szkółki

- Każdorazowo z niezmienną radością witamy każdego uczestnika, bez względu na to, czy pojawia się na naszym wydarzeniu po raz pierwszy, czy spotyka się z nami od dziewięciu lat - a takich osób mamy już kilkadziesiąt. Dotychczas w tegorocznej edycji Szkółki Morsowej Dzielnicy Wisła wzięło udział już blisko 800 osób. To dowód na to, że Wisłą można cieszyć się cały rok i bywanie nad rzeką to nie sezonowa moda. To po prostu styl życia warszawiaków - mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły, cytowany w komunikacie prasowym.

Tegoroczny finał będzie mieć miejsce na plaży Saska Kępa. - Wspólna sobotnia kąpiel odbędzie się według cotygodniowego harmonogramu, a po południu na ciepłym i gościnnym pokładzie barki Marina Warszawa o 16.00 rozpocznie się spotkanie "Szczęśliwe zimno - morsuj świadomie" - zapowiada Piotrowski.

Organizatorzy planują także wykłady w kameralnej atmosferze, podczas których będzie można porozmawiać z ekspertem o fizjologii kontaktu z zimnem, przygotowaniu mentalnym do morsowania, przeciwskazaniach zdrowotnych, świadomym oddychaniu czy regeneracji po morsowaniu.

W planach muzyka i ognisko

Stołeczny ratusz zapowiada, że także w najbliższy weekend będzie można muzykować przy ognisku. - Każda chętna osoba może przynieść swój bęben, dowolny inny instrument lub coś na czym będzie mogła wystukiwać rytmy podczas warsztatów bębniarskich - wskazuje Piotrowski.

Szczegółowy harmonogram weekendu na Facebooku Dzielnica Wisła>>>

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Suche morsowanie" w górach. Wychłodzony mężczyzna potrzebował pomocy

"Suche morsowanie" w górach. Wychłodzony mężczyzna potrzebował pomocy

TVN24
Łowili ryby na szarpaka

Łowili ryby na szarpaka

Okolice

Autorka/Autor: ag/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

