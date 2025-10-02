Grochowska straci połączenie z rondem Wiatraczna. Na jeden weekend

Rondo Wiatraczna i al. Stanów Zjednoczonych z lotu ptaka (wideo archiwalne) Źródło: Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Warszawscy drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni Grochowskiej pomiędzy rondem Wiatraczna a Podskarbińską. Nowy asfalt ułożą najpierw na jezdni w stronę ronda.

Prace rozpoczną się w piątek, 3 października, o godzinie 20. Kierowcy ponownie pojadą tędy w poniedziałek, 6 października, o godzinie 4. Na jezdni w stronę alei Zielenieckiej ruch będzie odbywał się bez zmian.

Frezowanie i asfaltowanie drugiej jezdni zostało zaplanowane na kolejny weekend: 10-13 października.

Wytyczono objazdy

W piątek zamknięta zostanie jezdnia Grochowskiej w stronę ronda Wiatraczna za Terespolską – do skrzyżowania z Modrzewiową wraz z tym skrzyżowaniem. Zamknięte będą też skrzyżowania remontowanej nitki Grochowskiej z Międzyborską i Siennicką.

Z Terespolskiej i Podskarbińskiej kierowcy wyjadą tylko w prawo na czynną jezdnię Grochowskiej – w stronę Towarowej.

Objazd poprowadzi alejami: Zieleniecką i Waszyngtona. Kierowcy będą mogli ominąć remont także ulicami: Terespolską, Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną. Do ulicy Podskarbińskiej dojazd będzie ulicami: Zamoyskiego, Lubelską, Bliską i Żupniczą.

Nowa nawierzchnia na Grochowskiej Źródło: Infoulice Warszawa

Dojazd do posesji

"Do posesji Grochowska 255-285 będzie można dojechać remontowaną jezdnią Grochowskiej od Terespolskiej do Międzyborskiej. Tu pojawi się nakaz skrętu w prawo" - podał Zarząd Dróg Miejskich.

Z kolei do posesji przy Siennickiej i Modrzewiowej kierowcy dojadą z alei Waszyngtona, ulicami Grenadierów i Dobrowoja. Zakaz wyjazdu z Modrzewiowiej na Grochowską nie będzie dotyczył mieszkańców ulicy Grochowskiej 213-221.

Zmienione trasy autobusów

W piątek, 3 października, po godzinie 20.00 autobusy linii 125 w kierunku Międzylesia skręcą z ulicy Grochowskiej w Terespolską i pojadą ulicami Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną do ronda Wiatraczna i swojej trasy. W weekend, 4-5 października, będą kursowały na krótszej trasie: Międzylesie - Wiatraczna.

Autobusy linii 135 (w kierunku PKP Olszynka Grochowska) pojadą ulicami Terespolską, Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną do ronda Wiatraczna i aleją Waszyngtona do swoich tras na Międzyborskiej. W przeciwnym kierunku czyli 135 w stronę placu Hallera – aleją Waszyngtona przez rondo Wiatraczna i Grochowską.

Zmienią się także trasy autobusów linii nocnych – N03 w stronę Ursynowa Północnego pojadą z ulicy Grochowskiej w Terespolską i ulicami Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną do ronda Wiatraczna i swojej trasy. Nocne N21 i N71 w kierunku Stara Miłosna Ułańska/Wola Grzybowska ominą utrudnienia Terespolską i Stanisławowską.