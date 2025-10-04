Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Nie miał dokumentów, poprosił o pomoc kolegę. Ten był poszukiwany

Nietypowa interwencja straży miejskiej
Uciekał przed policjantami, doprowadził do czterech kolizji. Ukarany mandatami w wysokości 21 tysięcy złotych (wideo ilustracyjne)
Źródło: TVN24
Strażnicy miejscy zatrzymali do kontroli kierowcę, który złamał zakaz ruchu. Mężczyzna, nie miał przy sobie dokumentów, więc poprosił o pomoc swojego kolegę, który - jak się okazało - był poszukiwany.

Do nietypowej interwencji - najpierw straży miejskiej - a później także policji doszło w ubiegłą sobotę rano.

Uwagę strażników miejskich z VII Oddziału Terenowego zwróciło nieprzepisowe zachowanie kierowcy skody, który wjechał na pętlę autobusową przy "Uniwersamie Grochów". Funkcjonariusze postanowili skontrolować pojazd.

Nie miał dokumentów, zaczął uciekać

"Kierujący nie miał dokumentów, więc sam podał swoje dane podawał. Kłopot w tym, że nie zgadzały się z widniejącymi w ewidencji kierowców. Aby wyjaśnić rozbieżności, mężczyzna skontaktował się telefonicznie z kolegą. Poprosił, aby dostarczył jego prawo jazdy" – podają strażnicy miejscy.

Na miejsce została wezwana policja. Jednak zanim zdążyli oni porozmawiać z kierowcą skody, ten nagle zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg za mężczyzną, podczas gdy strażnicy miejscy zostali przy jego otwartym samochodzie.

"Po chwili na pętlę dotarł, niczego nieświadomy, kolega uciekiniera wraz z dokumentem. Gdy usłyszał o nieobecności znajomego, też rzucił się do ucieczki" – relacjonują strażnicy.

Był poszukiwany

Znajomy kierowcy skody, który dojechał na miejsce został jednak szybko obezwładniony i trafił do policyjnego radiowozu. Po powrocie policjantów okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary. Ponadto okazało się, że tablice rejestracyjne przymocowane do kontrolowanego samochodu pochodzą z innego auta. Kierowcy, od którego zaczęła się interwencja, udało się tego dnia uciec.

Sprawę badają policjanci z rejonowej komendy przy Grenadierów.

kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
Okolice
Kierowca za przejazd na "czerwonym" został ukarany mandatem i punktami
Odzyskał prawo jazdy i przejechał na "czerwonym"
Okolice
Policjanci zatrzymali 40-latka
"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"
Wawer

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska

