Koniec z nocną sprzedażą alkoholu. Wszedł w życie zakaz w dwóch dzielnicach

W sobotę od godziny 22.00 obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ. Dotyczy on sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych.

"Celem nowych przepisów jest zapewnienie ciszy i bezpieczeństwa nocą. Kontrole przestrzegania zakazu będą prowadzić policja i straż miejska. Naruszenie przepisów może skutkować cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a próby obejścia prawa traktowane będą jako poważne naruszenie. Mieszkańcy mogą spodziewać się mniejszej liczby zakłóceń porządku i większej obecności patroli w miejscach dotychczas narażonych na nocne incydenty" - przekazał ratusz.

Zakaz obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.

Skandal i polityczne przesilenie

Nocna prohibicja w dwóch dzielnicach to pokłosie decyzji, która zapadła podczas sesji Rady Warszawy 16 października.

Początkowo mowa była o wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całej stolicy. W połowie września radni mieli zagłosować nad dwoma projektami dotyczącymi nocnej prohibicji. Pierwszy przygotował prezydent Rafał Trzaskowski, drugi - Lewica i Miasto Jest Nasze.

Wcześniej opinie wyrażały rady dzielnic. Spośród 18, tylko cztery opowiedziały się za wprowadzeniem nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Były to Bielany, Ochota, Praga Północ i Śródmieście.

Projekt prezydenta został przez niego wycofany na początku sesji. W jego imieniu wnioskował o to sekretarz miasta, bo Rafał Trzaskowski był wówczas w Budapeszcie. W zamian pojawiło się stanowisko klubu radnych Koalicji Obywatelskiej i projekty dwóch prezydenckich uchwał w sprawie pilotażu w arbitralnie wybranych dzielnicach. Radni zdecydowali wówczas o skierowaniu ich do rad dzielnic do opiniowania.

Decyzja radnych Koalicji Obywatelskiej o braku poparcia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu wywołała powszechne oburzenie. Do dymisji podał się wiceprezydent Jacek Wiśnicki (Polska 2050).

W zmian zostały przyjęte uchwały dotyczące Pragi Północ i Śródmieścia. Prezydent Trzaskowski wskazał natomiast, że wiosną złoży projekt wprowadzenia nocnego zakazu dla całego miasta. Podano, że przepisy miałyby obowiązywać od 1 czerwca 2026.

Warszawiacy popierają zakaz

Wcześniej miasto przeprowadziło konsultacje społeczne, w których ponad 80 procent warszawiaków było za wprowadzeniem nocnej ciszy alkoholowej na terenie stolicy. Również badanie opinii mieszkańców - Barometr Warszawski - wskazało, że ponad 60 procent mieszkańców jest za nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu.

Przypomnijmy, że w latach 2018-2024 decyzję o wprowadzeniu nocnego zakazu podjęto w około 180 gminach w całej Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

