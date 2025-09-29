Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Przypadkowego mężczyznę okładał po głowie tłuczkiem do mięsa

32-latek podejrzany o rozbój został zatrzymany
32-latek podejrzany o rozbój został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa VI
Do brutalnego rozboju doszło na stacji metra Dworzec Wileński. Jak podała policja, 32-letni recydywista zaatakował mężczyznę tłuczkiem do mięsa i ukradł mu zegarek. Wkrótce potem został zatrzymany.

W nocy z niedzieli na poniedziałek policyjne patrole z Pragi Północ otrzymały informację o napadzie na mężczyznę na stacji metra Dworzec Wileński. Rysopis napastnika został podany drogą radiową. Podejrzany mężczyzna został zatrzymany w rejonie ulicy Targowej.

"Jego udział w rozboju potwierdzili policjanci z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego, którzy również pracowali przy tym zdarzeniu i dysponowali jego zdjęciem zarejestrowanym przez kamery monitoringu" - wyjaśniła w komunikacie nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Znaleźli zegarek i tłuczek

Funkcjonariusze odnaleźli zegarek należący do napadniętego mężczyzny, który podejrzany wyrzucił, by uniknąć odpowiedzialności za to przestępstwo. Ponadto policjanci znaleźli tłuczek kuchenny, którym 32-latek miał zaatakować pokrzywdzonego.

"Zaatakowany 35-latek trafił do szpitala. Tam wyjaśnił, że poznany przypadkowo 32-latek kilka razy uderzył go tłuczkiem w głowę. W wyniku tej napaści stracił zegarek. Ze względu na doznane urazy, pozostał w szpitalu" - przekazała nadkomisarz Onyszko.

Był wcześniej karany

Zatrzymany był nietrzeźwy. Policjanci ustalili, że był już karany. Po wytrzeźwieniu usłyszał w prokuraturze zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 32-latek działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu surowsza kara - do 20 lat więzienia. Podejrzany został aresztowany na trzy miesiące.

32-latek podejrzany o rozbój został zatrzymany
32-latek podejrzany o rozbój został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa VI

Czytaj też: Groźby karalne, atak z kastetem i nawoływanie do zabójstwa. Zatrzymanie 39-latka

wawa
Ukrywał się pod Warszawą pod zmienionym nazwiskiem
Źródło: KRP Warszawa IV

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP VI

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicja
Czytaj także:
Pożar ciężarówek w miejscowości Kamieńszczyzna
W ogniu stanęły samochody, naczepy oraz kontener
Okolice
Syreny alarmowe (zdjęcie ilustarcyjne)
Zawyją syreny alarmowe. Pięć dni testów
Śródmieście
Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Nocny pożar pod Warszawą. Spłonęły dwie ciężarówki
Okolice
Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby
Wypadek w lesie, cztery osoby ranne
Okolice
Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina
Przyznał, że "żartował", ale było już za późno
Włochy
Marsz Ostatniego Pokolenia
Marsz aktywistów. Dwie osoby próbowały wejść na teren Pałacu Prezydenckiego
Śródmieście
Uniwersytet Warszawski
Po brutalnym zabójstwie nowe zasady na Uniwersytecie Warszawskim
Śródmieście
Zatrzymany 38-latek
Gwałtownie ruszył i potrącił policjanta
Okolice
Remont na Słomińskiego
Koniec przebudowy. Tramwaje wrócą na swoje trasy
Śródmieście
38-latek został tymczasowo aresztowany
Odebrał pieniądze i na jego rękach zatrzasnęły się kajdanki
Okolice
RTCN Święty Krzyż sfotografowany z tarasu Varso Tower
Jest odległy o ponad 150 kilometrów, dostrzegł go z Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
Ryoma Takeuchi na mecie Maratonu Warszawskiego
Maraton Warszawski. Najlepsi zawodnicy na mecie
Ulice
Nielegalny salon gier
Nielegalny salon gier i narkotyki w kontenerze
Okolice
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów, szuka ich policja
Mokotów
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
"Usiłowanie zabójstwa podczas libacji alkoholowej"
Przystanek Warszawa Gołąbki
Będzie tunel dla pieszych, przystanek zyska drugi peron
Ursus
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Dziś beton i nierówne chodniki. Za rok ta ulica ma być wizytówką dzielnicy
Praga Północ
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne
Okolice
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Marsz niezadowolenia" na ulicach Warszawy
Śródmieście
Wypadek w Miedzeszynie
Zderzenie dwóch aut na trasie S2
Wawer
Trasa Maratonu Warszawskiego
Maraton Warszawski. Trasa biegu, zamknięte ulice
Ulice
Pożar mieszkania w Nowym Dworze Mazowieckim
Nocny pożar mieszkania. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Wypadek na trasie S17
Zderzenie z ciężarówką. Ranną pasażerkę zabrał śmigłowiec LPR
Okolice
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz wyrzucony z partii. "Samorząd nie jest prywatnym folwarkiem"
Okolice
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski: większość radnych nie znosi zakazów
Praga Północ
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją
Klaudia Kamieniarz
Donald Tusk
"Z zadowoleniem przyjąłem informację, że doszli do ładu ze sobą"
Praga Północ
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Podejrzani o pobicie byłego ministra wyszli na wolność
Okolice
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
Włochy
Albert G. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności
Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki