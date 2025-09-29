Przypadkowego mężczyznę okładał po głowie tłuczkiem do mięsa

32-latek podejrzany o rozbój został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa VI

W nocy z niedzieli na poniedziałek policyjne patrole z Pragi Północ otrzymały informację o napadzie na mężczyznę na stacji metra Dworzec Wileński. Rysopis napastnika został podany drogą radiową. Podejrzany mężczyzna został zatrzymany w rejonie ulicy Targowej.

"Jego udział w rozboju potwierdzili policjanci z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego, którzy również pracowali przy tym zdarzeniu i dysponowali jego zdjęciem zarejestrowanym przez kamery monitoringu" - wyjaśniła w komunikacie nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Znaleźli zegarek i tłuczek

Funkcjonariusze odnaleźli zegarek należący do napadniętego mężczyzny, który podejrzany wyrzucił, by uniknąć odpowiedzialności za to przestępstwo. Ponadto policjanci znaleźli tłuczek kuchenny, którym 32-latek miał zaatakować pokrzywdzonego.

"Zaatakowany 35-latek trafił do szpitala. Tam wyjaśnił, że poznany przypadkowo 32-latek kilka razy uderzył go tłuczkiem w głowę. W wyniku tej napaści stracił zegarek. Ze względu na doznane urazy, pozostał w szpitalu" - przekazała nadkomisarz Onyszko.

Był wcześniej karany

Zatrzymany był nietrzeźwy. Policjanci ustalili, że był już karany. Po wytrzeźwieniu usłyszał w prokuraturze zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 32-latek działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu surowsza kara - do 20 lat więzienia. Podejrzany został aresztowany na trzy miesiące.

