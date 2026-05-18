Praga Północ Najstarszy mrówkojad pod opieką człowieka żyje w Warszawie Oprac. Katarzyna Kędra

Jubileusz mieszkanki warszawskiego ogrodu zoologicznego odbędzie się w środę o godz. 12 przed domkiem mrówkojadów.

"Yuri od lat jest jedną z najbardziej wyjątkowych podopiecznych Warszawskiego ZOO. Mrówkojady olbrzymie należą do gatunków rzadko spotykanych w europejskich ogrodach zoologicznych, a osiągnięcie wieku 30 lat jest ewenementem w skali światowej" - poinformował stołeczny ogród zoologiczny.

Podczas urodzin odwiedzający będą mogli poznać codzienne zwyczaje Yuri i usłyszeć niezwykłe historie opowiadane przez jej opiekunkę - Beatę, która od lat troszczy się o jubilatkę.

Warszawskie zoo zachęciło najmłodszych i dorosłych gości do przygotowania laurek oraz kartek urodzinowych dla Yuri, które będzie można przekazać opiekunce podczas wydarzenia.

Do Warszawy przyjechała z Dortmundu

Yuri przyjechała do Warszawy w 1997 roku z Dortmundu w Niemczech. Samica doczekała się pięciorga młodych, jest również babcią, prababcią, a nawet praprababcią. Jej najmłodszy praprawnuk przyszedł na świat w listopadzie 2024 roku.

Mrówkojad wielki zasiedla sawanny, bagna i lasy deszczowe Ameryki Środkowej i Południowej od Hondurasu do północnej Argentyny. Jest aktywny w dzień. Prowadzi samotny, skryty, wyłącznie naziemny i koczowniczy tryb życia. Nie przywiązuje się do określonego miejsca.

W ciągu doby może odpoczywać do 15 godzin. Wygrzebuje wtedy płytkie zagłębienie w ziemi (najczęściej wśród krzaków lub pod skałą), w którym się kładzie, nakrywając ogonem. Puszysty ogon chroni go przed utratą ciepła, a zarazem pozwala wtopić w otoczenie i tym sposobem uchronić przed wzrokiem ewentualnych wrogów.

Ma 40 razy lepszy węch od człowieka

Ma bardzo charakterystyczną sylwetkę z wąską głową, długim rurkowatym pyskiem i bogato owłosionym ogonem, przypominającym chorągiew. Jego pysk ma niewielki otwór gębowy, zaopatrzony w walcowaty język o długości 60 centymetrów, natomiast nie ma w nim zębów.

Pożywienie mrówkojada stanowią mrówki i termity. Dietę może wzbogacać larwami innych owadów i niekiedy owocami. Pokarm wyszukuje dzięki bardzo zaostrzonemu węchowi. Owady są wyciągane specjalnie zbudowanym językiem - długim, pokrytym drobnymi kolcami i lepką śliną. Są połykane w całości (brak zębów), a następnie miażdżone w silnie umięśnionym żołądku.

Mrówkojad ma 40 razy lepszy węch od człowieka. Polując na mrówki, jest w stanie machać długim językiem z prędkością do 150 ruchów na minutę. W ciągu dnia potrafi zjeść nawet 35 tysięcy mrówek.

Mrówkojady wielkie są najbardziej zagrożonymi ssakami w Ameryce Środkowej.

