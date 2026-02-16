Pożar mieszkania na parterze bloku. 20 osób ewakuowanych, jedna poparzona

- Był to pożar na parterze bloku pięciopiętrowego. Ewakuowano około 20 osób z wyższych pięter. Jedna poparzona osoba jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego - przekazała nam mł. kpt. Karolina Jaworska, oficer prasowa Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Jak dodała, na miejscu pracuje 10 zastępów strażackich. Ich działania wciąż trwają, choć - jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz - sytuacja jest już opanowana.
Klemens Leczkowski z tvnwarszawa.pl potwierdził na miejscu, że trwa dogaszanie. - Dymu już nie widać - przekazał.
Pierwszą informację i zdarzeniu, zdjęcia oraz nagrania otrzymaliśmy na Kontakt24.
Autorka/Autor: Katarzyna Kędra
Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Wojciech/Kontakt24