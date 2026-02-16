Pożar mieszkania na parterze bloku. 20 osób ewakuowanych, jedna poparzona

Pożar w Ząbkach Źródło: Wojciech/ Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

- Był to pożar na parterze bloku pięciopiętrowego. Ewakuowano około 20 osób z wyższych pięter. Jedna poparzona osoba jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego - przekazała nam mł. kpt. Karolina Jaworska, oficer prasowa Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Jak dodała, na miejscu pracuje 10 zastępów strażackich. Ich działania wciąż trwają, choć - jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz - sytuacja jest już opanowana.

Klemens Leczkowski z tvnwarszawa.pl potwierdził na miejscu, że trwa dogaszanie. - Dymu już nie widać - przekazał.

Pożar bloku w Ząbkach Pożar bloku w Ząbkach Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Pożar bloku w Ząbkach Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Pożar bloku w Ząbkach Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Pierwszą informację i zdarzeniu, zdjęcia oraz nagrania otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pożar w Ząbkach Źródło: Wojciech/Kontakt24

Pożar w Ząbkach Źródło: Wojciech/Kontakt24