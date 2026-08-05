Akcja ratunkowa na Bugu. Mężczyzna utonął w rzece
Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Kuligów, położonej w powiecie wołomińskim.
O szczegóły akcji poszukiwawczej i ratunkowej zapytaliśmy policję. - 55-letni mężczyzna był ze znajomymi ochłodzić się nad rzeką, wszedł do wody i zniknął pod powierzchnią - przekazała aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
Z łodzi poszukiwała go straż pożarna. - Znaleziono go w wodzie i wyciągnięto na brzeg gdzie czekało pogotowie. Na brzegu prowadzona była reanimacja mężczyzny. Niestety czynności życiowych nie udało się przywrócić - podała policjantka.
Źródło: tvnwarszawa.pl