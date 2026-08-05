Okolice Akcja ratunkowa na Bugu. Mężczyzna utonął w rzece Magdalena Gruszczyńska |

Sebastian Kluska o bezpieczeństwie nad wodą: starajmy się korzystać z kąpielisk strzeżonych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: asp. szt. Aneta Nasiłowska/KPP Wołomin

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Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Kuligów, położonej w powiecie wołomińskim.

O szczegóły akcji poszukiwawczej i ratunkowej zapytaliśmy policję. - 55-letni mężczyzna był ze znajomymi ochłodzić się nad rzeką, wszedł do wody i zniknął pod powierzchnią - przekazała aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Akcja ratunkowa na Bugu Źródło zdjęcia: asp. szt. Aneta Nasiłowska/KPP Wołomin

Z łodzi poszukiwała go straż pożarna. - Znaleziono go w wodzie i wyciągnięto na brzeg gdzie czekało pogotowie. Na brzegu prowadzona była reanimacja mężczyzny. Niestety czynności życiowych nie udało się przywrócić - podała policjantka.