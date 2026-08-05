Okolice Hulajnogą niemal wjechał pod pociąg. "Miał więcej szczęścia niż rozumu" Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Hulajnogą niemal wjechał pod pociąg Źródło wideo: PKP PLK Źródło zdj. gł.: PLK

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Nagranie tej sytuacji opublikowali w środę kolejarze. Doszło do niej w Bożej Woli między Sochaczewem a Błoniem. Z oznaczeń na filmie wynika, że kamera zarejestrowała niebezpieczne zdarzenie 26 czerwca o godzinie 16.29.

"Chłopak na hulajnodze elektrycznej w Bożej Woli zignorował czerwone światło i ominął zamknięte półrogatki. Pędził prosto przed nadjeżdżający pociąg. Zatrzymał się dosłownie w ostatniej chwili" - relacjonuje spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zdaniem kolejarzy, chłopak "miał więcej szczęścia niż rozumu". "Skończyło się jedynie na podniesionym ciśnieniu. Wystarczyłby silniejszy podmuch od przejeżdżającego składu albo kontakt z wystającym elementem, by doszło do tragedii" - zauważają.

Hulajnogą niemal wjechał pod pociąg Źródło zdjęcia: PLK

"Z pociągiem nikt nie ma szans"

Jak dodają, na przejeździe kolejowo-drogowym nie ma mowy o pośpiechu czy ryzykownych manewrach. Czerwone światło i zamknięte rogatki bezwzględnie oznaczają "STOP" dla wszystkich kierowców, pieszych, rowerzystów i użytkowników urządzeń transportu osobistego.

"Po raz kolejny przypominamy: pociąg nie zatrzyma się w miejscu. Droga hamowania rozpędzonego składu może wynosić nawet kilometr. Nie sprawdzaj, czy zdążysz. Zatrzymaj się, cierpliwie poczekaj. To, że jesteś młody, nie oznacza, że jesteś nieśmiertelny. Z pociągiem nikt nie ma szans" - przestrzegają kolejarze.