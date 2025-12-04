Domagają się przywrócenia bezpośrednich pociągów z Piaseczna do Śródmieścia

Dworzec Centralny od strony ulicy Emilii Plater Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Mieszkańcy Piaseczna mogą dojeżdżać pociągami podmiejskimi linii S4, S40 i R80 między innymi do stacji Warszawa Zachodnia i Warszawa Gdańska. Dojazd do centrum stolicy wiąże się z koniecznością przesiadki do innego pociągu lub autobusu czy tramwaju.

Petycję o przywrócenie pociągów kursujących na linii średnicowej do stacji Warszawa Śródmieście poparło ponad dwa tysiące osób.

Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska nie planują jednak wprowadzania żadnych zmian. Tłumaczą, że przepustowość linii średnicowej jest mocno ograniczona, a w dodatku niebawem pociągi nie będą nią kursowały ze względu na nadchodzącą przebudowę stacji Warszawa Wschodnia.

Petycję przygotowali w połowie listopada przedstawiciele mazowieckiego okręgu partii Razem. W sieci poparło ją już 2140 osób, ale podpisy są też zbierane przez działaczy w tradycyjnej formie. Jak przekazał nam rzecznik prasowy mazowieckich struktur partii Chrystian Talik, papierową wersję podpisało dotychczas 200 osób.

Dotyczy ona przywrócenia bezpośredniego połącznia kolejowego między Piasecznem a centrum Warszawy, a dokładnie pociągów kursujących po linii średnicowej do stacji Warszawa Śródmieście.

"Połączenie to przez lata stanowiło podstawowy środek dojazdu do centrum stolicy. Po jego likwidacji podróż stała się znacznie bardziej uciążliwa - wymaga przesiadek i wydłuża czas dojazdu nawet o kilkadziesiąt minut. Obecne rozwiązanie, w którym pociągi kończą bieg na stacjach Warszawa Gdańska lub Warszawa Zachodnia, nie odpowiada potrzebom mieszkańców" - czytamy w treści petycji.

Przystanek kolejowy Warszawa Śródmieście Źródło: Szymon Pulcyn/PAP

Wybierają samochody zamiast podróży pociągiem

Jej autorzy podkreślają, że bezpośrednie połączenie było kluczowym atutem kolei, który sprawiał, że mieszkańcy Piaseczna wybierali pociągi zamiast aut. "Gwarantowało szybki, wygodny i dostępny dla wszystkich dojazd do pracy, szkół i urzędów. Obecny układ wymusza przesiadki, utrudnia podróż osobom starszym i ogranicza dostęp do pociągów dalekobieżnych" - twierdzą.

Zauważają, że w obecnym układzie pociągi docierają na peron 9 na stacji Warszawa Zachodnia, a jest on najbardziej oddalony od pozostałej części dworca i słabo skomunikowany. "Argumenty Kolei Mazowieckich dotyczące ograniczeń przepustowości czy 'dedykowania dworców liniom' nie mogą przeważać nad potrzebami społecznymi. Linia numer 8 (Warszawa Zachodnia - Kraków Główny - red.) obsługuje jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów Mazowsza, a połączenia z Piaseczna należą do najbardziej uczęszczanych w aglomeracji. Zwiększenie liczby kursów do stacji Gdańska nie rekompensuje utraty bezpośrednich połączeń" - argumentują twórcy petycji.

Jak dodają, Pruszków czy Otwock zachowały dotychczasowe połączenia średnicowe, natomiast Piaseczno zostało ich niesprawiedliwie pozbawione.

Dworzec PKP w Piasecznie Źródło: Urząd Gminy Piaseczno

Ograniczona przepustowość linii średnicowej

Przez Piaseczno kursują pociągi linii R80 Kolei Mazowieckich, łączącej Warszawę i Radom. Rzeczniczka przewoźnika Donata Nowakowska przekazała naszej redakcji, że obecnie spółka nie planuje uruchamiania połączeń kolejowych z Piaseczna do Warszawy przez linię średnicową. - Jest to spowodowane ograniczoną przepustowością tego odcinka - wyjaśniła.

I przypomniała, że jeszcze przed rozpoczęciem modernizacji stacji Warszawa Zachodnia, Koleje Mazowieckie uruchamiały mniejszą liczbę pociągów kursujących do Piaseczna. W godzinie szczytu odjeżdżały trzy pary pociągów osobowych oraz łącznie pięć par pociągów przyspieszonych (nie zatrzymują się na części mijanych stacji - red.) w ciągu doby. "Wszystkie te połączenia kursowały do stacji Warszawa Zachodnia i dalej przez podmiejską linię średnicową, natomiast przyspieszone przez dalekobieżną" - wskazała.

W marcu 2023 roku zmieniła się organizacja ruchu. Pociągi zostały skierowane na linię obwodową i dojeżdżają do stacji Warszawa Gdańska. Nowakowska zaznaczyła, że pozwoliło to zwiększyć ich liczbę w stosunku do tej sprzed przebudowy. "Obecnie na tej trasie kursuje łącznie pięć par pociągów osobowych w godzinie szczytu - trzy Kolei Mazowieckich oraz dwa Szybkiej Kolei Miejskiej. Nasza spółka uruchamia także 12 połączeń przyspieszonych dziennie - dodała rzeczniczka.

Obecnie pasażerowie podróżujący pociągami linii R80 mają możliwość przesiadki na stacjach Warszawa Służewiec i Warszawa Aleje Jerozolimskie do pociągów lotniskowych, które kursują przez linię średnicową.

"Pod koniec 2026 roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, która spowoduje wstrzymanie ruchu pociągów na linii średnicowej dalekobieżnej" - przypomina Nowakowska.

Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia Źródło: PAP/Rafał Guz

Pociągi kursują przez linię obwodową

Uruchamiania dodatkowych połączeń nie planuje też Szybka Kolej Miejska. Mieszkańcy Piaseczna mogą obecnie korzystać z pociągów SKM linii S4 (Piaseczno - Zegrze Południowe) i S40 (Piaseczno - Radzymin). Umożliwiają one dojazd do takich dzielnic Warszawy, jak: Ursynów, Włochy, Mokotów, Ochota, Wola, Żoliborz, Praga Północ, Targówek i Białołęka.

"Połączenie to przebiega przez liczne węzły komunikacyjne, zapewniające możliwość dogodnych przesiadek na inne linie transportu zbiorowego o wysokiej częstotliwości" - zaznaczył rzecznik SKM Karol Adamaszek.

Jak przypomniał, spółka wielokrotnie przekazywała zainteresowanym mieszkańcom i samorządom, że rozkład jazdy SKM jest opracowywany w oparciu o wytyczne warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego i jednocześnie musi uwzględniać parametry techniczne infrastruktury kolejowej udostępnianej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, a także uzgodnienia z innymi przewoźnikami korzystającymi z tej samej infrastruktury.

"Układ linii SKM od początku zakładał, że powstanie połączenie Piaseczna i okolic z Legionowem i sąsiednimi miejscowościami właśnie przez linię obwodową i Warszawę Gdańską" - zaznaczył.

I wyjaśnił, że wynikało to z wielu przesłanek. Główną jest wspomniana wcześniej ograniczona przepustowość podmiejskiej linii średnicowej, którą kursują już pociągi linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich. Na kształt siatki połączeń wpłynęła też konieczność stworzenia kolejowych połączeń lotniska z centrum. Kolejną przesłanką była "potrzeba wykształcenia w układzie komunikacyjnym stolicy nowego korytarza ułatwiającego podróżowanie w szeregu relacji wewnątrzmiejskich".

Pociąg SKM Impuls na linii S3 Źródło: UM Warszawa

SKM nie podziela oceny twórców petycji

"Nie podzielamy opinii, że mieszkańcy Piaseczna są jakkolwiek pokrzywdzeni kształtem oferty kolejowej. Aktualny układ tras SKM i obecny rozkład jazdy, który się ugruntował i na który nie ma skarg, zapewnia przez cały dzień bardzo dobre skomunikowanie pociągów linii S4 i S40 z pociągami linii S2, na wspólnym odcinku pomiędzy przystankami Warszawa Służewiec i Warszawa Aleje Jerozolimskie. Pasażerowie mają wygodną przesiadkę na tym samym peronie" - przekonywał rzecznik.

Wskazał, że podróż między Piasecznem a stacją Warszawa Śródmieście z przesiadką do linii S2 zajmuje 37 minut, co stanowi zaledwie o cztery minuty dłuższy czas przejazdu niż hipotetyczne połączenie bezpośrednie.

Dodał też, że pasażerowie mają także "pełen wachlarz możliwości" przesiadek z pociągów jadących z Piaseczna do autobusów i tramwajów, które pozwolą dojechać w rejon Dworca Warszawa Śródmieście. Przykładowo na przystanku kolejowym Warszawa Służewiec można przesiąść się do tramwajów linii 17 i 18. Z przystanku kolejowego Warszawa Żwirki i Wigury można przenieść się do autobusów linii 175 i 504, a z przystanku kolejowego Warszawa Rakowiec: do tramwajów linii 7, 9, 15.

