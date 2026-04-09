Wszedł na wiatę autobusową, był agresywny. Cztery zarzuty i deportacja

Mężczyzna wszedł na wiatę autobusową
Do zdarzenia doszło w Sochaczewie (Mazowieckie)
W Sochaczewie (Mazowieckie) mężczyzna wszedł na wiatę autobusową. Podczas interwencji policji był agresywny. To nie był pierwszy konflikt obywatela Ukrainy z prawem. Usłyszał cztery zarzuty i musiał opuścić Polskę.

W ostatnią niedzielę, kilka minut przed północą, dyżurny sochaczewskiej komendy odebrał zgłoszenie od pracownika monitoringu miejskiego. Wynikało z niego, że na ulicy Traugutta mężczyzna wszedł na wiatę autobusową. Konstrukcja nie wytrzymała obciążenia, dach runął.

Wezwani na miejsce policjanci zauważyli sprawcę na ulicy Reymonta.

- W trakcie interwencji 26-letni obywatel Ukrainy był agresywny, nie stosował się do wydawanych poleceń, a także znieważył interweniujących funkcjonariuszy. Podczas transportu jego agresja cały czas narastała. Mężczyzna uderzał w szybę radiowozu i kopał w drzwi, uszkadzając je. Wobec agresywnego 26-latka zastosowano środki przymusu bezpośredniego - poinformowała oficer prasowa sochaczewskiej komendy starszy aspirant Agnieszka Dzik.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie zatrzymany 26-latek usłyszał łącznie cztery zarzuty. - Dwa z nich dotyczą uszkodzenia mienia (uszkodzenie wiaty autobusowej i drzwi radiowozu), pozostałe dwa - znieważenia funkcjonariuszy publicznych podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych - podkreśliła policjantka. Z uwagi na fakt, że cudzoziemiec już wcześniej dopuszczał się przestępstw na terenie Polski, komendant sochaczewskich policjantów wystąpił do komendanta straży granicznej z wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej obywatela Ukrainy do powrotu.

- W środę policjanci doprowadzili 26-latka do jednostki straży granicznej i jeszcze tego samego dnia został przekazany funkcjonariuszom służby granicznej Ukrainy - wskazała starszy aspirant Dzik.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Sochaczew

Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Olivier zaginął w Warszawie, ciało wyłowiono z Wisły w Ciechocinku
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki uśmiercane między blokami, dyrektor Lasów Miejskich przeprasza
Dariusz Gałązka
Świąteczne iluminacje
Mają już plan na świąteczną iluminację. Szukają wykonawcy
Śródmieście
Zamknięta poczekalnia peronowa na stacji Warszawa Ursus
Zamknięta poczekalnia, dwie kolejowe spółki i brak prądu
Dariusz Gałązka
26-latek został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Atak pseudokibiców na nastolatka. Jeden z zarzutami, dwaj poszukiwani
Śródmieście
Kobieta została wcześniej ukarana za jazdę po alkoholu
Straciła prawo jazdy, dzień później pijana przyjechała do komisariatu
Korek na ulicy Pułkowej
Od lat w korkach tracą nerwy. Jest umowa, będzie buspas
Dariusz Gałązka
Wypadek w Markach
Wbił się samochodem w autobus. Kierowca z zarzutami
Tragiczny finał poszukiwań 23-latka
23-letni Adrian nie żyje. Zarzuty dla pięciu osób
Od poniedziałku pociągi nie będą kursować na trasie Tłuszcz-Ostrołęka (zdjęcie ilustracyjne)
Od poniedziałku utrudnienia na kolei. Będzie komunikacja zastępcza 
Mural w Parku Czechowickim upamiętniający wydarzenia z czerwca 1976 roku
Szukają uczestników Czerwca ’76. Mają dla nich niespodziankę
Ursus
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał, policjant użył broni, mężczyzna nie żyje. Nowe ustalenia
Wypadek na Moście Gdańskim
Uderzyli w bariery na moście. Kierowca twierdził, że zasnął
Śródmieście
Koralowce trafiły do łódzkiego Orientarium
Tysiące żywych koralowców. "Największa próba przemytu w historii"
Włochy
Podejrzany o rozbój tymczasowo aresztowany
"Mogłem to zrobić, ale nic nie pamiętam"
Mokotów
Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna
Metalowe elementy na jezdni. Autobusy na objazdach
SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
Skrajnie niebezpieczny "skrót". SKM publikuje nagranie
Mokotów
Tablice rejestracyjne zasłonięte gruzem
Zakrył tablice workami z gruzem. Gorzko pożałował
Mokotów
Zaatakował matkę i jej partnera młotkiem
Policja: 19-latek zaatakował młotkiem śpiącą matkę i jej partnera
Żoliborz
Przekonywał że jest w trudnej sytuacji
"Książę z Dubaju" nie miał na paliwo, oferował biżuterię w kolorze złota
Ursynów
Uderzył w bariery i dachował
Samochód roztrzaskany w Konotopie. Służby interweniowały w nocy
Od ponad tygodnia z wielu miejsc w Wawrze śmieci nie zostały odebrane
Gorące spotkanie w sprawie wywozu śmieci. Awaria systemu, brak kubłów i sterty odpadów
Artur Węgrzynowicz
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Kierowca z trzema zakazami, pasażerka poszukiwana
Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"
Praga Północ
Areszt dla podejrzanego o uduszenie 14-latki w Kępnie (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszli z maczetą i zaatakowali. Powodem była narodowość ofiar
Dziki, Warszawa, Fort Bema
"Zabieramy dzikom przestrzeń, a potem mówimy o problemie"
Śródmieście
Kierowca BMW złamał zakaz prowadzenia i miał już wyrok za podobne przestępstwo
Jechali za szybko, ale to nie był ich największy problem
Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie
Parking zlikwidowali, auto zostało
Dariusz Gałązka
Sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty przejdzie renowację
Sztandar przetrwał ukryty w bańce, zbierają na jego renowację
Ambulans zderzył się z szynobusem
Karetka zderzyła się z szynobusem

