Do zdarzenia doszło w Sochaczewie (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Do niecodziennego zdarzenia doszło w niedzielę 28 września późnym wieczorem. Wówczas dyżury sochaczewskiej policji otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym i agresywnym obywatelu Ukrainy, który kierował groźby karalne wobec dwóch mężczyzn tej samej narodowości. Na miejsce ruszyli funkcjonariusze z posterunku policji w Teresinie.

Odgryzł fragment drzwi radiowozu

- Agresywny 28-latek, którego dotyczyła interwencja, po przeprowadzeniu do radiowozu nadal nie chciał się uspokoić i dopuścił się dość nietypowego uszkodzenia mienia. Mężczyzna wyładował swoją złość na drzwiach pojazdu służbowego chwytając zębami za uszczelkę i odgryzając jej fragment - relacjonuje st. asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Dodatkowo została uszkodzona powłoka lakiernicza auta. - Policyjne radiowozy służą w różnych warunkach i "widziały" naprawdę wiele. Mają za sobą setki interwencji, również tych trudnych oraz transport różnych osób. Gryzienie to jednak coś nowego - przyznaje policjantka.

Trzy zarzuty i wydalenie

Obywatel Ukrainy trafił do aresztu, gdzie usłyszał łącznie trzy zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia.

Okazało się, że mężczyzna już wcześniej wchodził w konflikt z prawem na terenie Polski, w związku z tym Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie skierował do Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do swojego kraju.

We wtorek 28-latek został przetransportowany do placówki Straży Granicznej. Jeszcze tego samego dnia został przekazany w ręce służby granicznej Ukrainy.