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Mazowsze

Trzylatek wymknął się matce i sam wsiadł do autobusu

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Trzylatek podróżował autobusem bez opieki (zdjęcie ilustracyjne)
Pięciolatek podróżował miejskim autobusem bez opieki (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło wideo: Miejskie Zakłady Autobusowe
Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock
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Trzyletni chłopiec samotnie podróżował autobusem w Siedlcach. Dziecko skorzystało z chwili nieuwagi matki, która zajmowała się nim i dwójką jego rodzeństwa.

We wtorek po godzinie 13 na numer alarmowy 112 zadzwoniła matka trzylatka. Jej zgłoszenie trafiło do dyżurnego siedleckiej policji. - Gdy przebywała na przystanku autobusowym z trójką dzieci, trzylatek skorzystał z chwili jej nieuwagi, wsiadł do autobusu i odjechał - relacjonuje podkomisarz Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Policjanci skontaktowali się z dyspozytorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Siedlcach. - Po wymianie informacji, autobus został ustalony i zatrzymany na jednym z siedleckich osiedli. Trzylatek został bezpiecznie przekazany matce przez funkcjonariuszy policji - dodaje podkom. Jastrzębska.

Policjanci przebadali ją na zawartość alkoholu w organizmie. Była trzeźwa. Interwencja zakończyła się sporządzeniem notatki, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego.

Co zrobić, gdy zaginie dziecko?

"Apelujemy do rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania z małymi dziećmi w pobliżu ulic, przystanków oraz środków komunikacji publicznej. Wystarczy moment nieuwagi, aby dziecko znalazło się w niebezpiecznej sytuacji" - przestrzega siedlecka policja w komunikacie.

Warto też być czujnym, gdy w miejscach publicznych lub komunikacji miejskiej widzimy dzieci pozostawione bez opieki. W takich przypadkach również należy niezwłocznie powiadomić służby.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
autobusKomunikacja MiejskaPolicjaSiedlcedzieci
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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