Komenda Stołeczna Policji poinformowała o wszczęciu wewnętrznego postępowania w związku ze sprawą zabójstwa w Ruścu.

"Komendant Stołeczny Policji, natychmiast po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przebiegu wydarzeń poprzedzających zabójstwo 46-letniej mieszkanki miejscowości Rusiec, polecił Wydziałowi Kontroli KSP przeprowadzenie czynności kontrolnych" - poinformowała warszawska komenda w mediach społecznościowych.

Czynności te dotyczą policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze, Zastępcy Komendanta Komisariatu w Nadarzynie, mającego bezpośredni nadzór nad sprawą, a także Komendanta Komisariatu Policji w Nadarzynie.

"Wobec kierownictwa jednostki nadrzędnej, czyli Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, prowadzone są czynności wyjaśniające w celu określenia zakresu odpowiedzialności wynikającego z nadzoru nad podległą jednostką w Nadarzynie" - dodała KSP.

We wtorek służby zostały pilnie wezwane do domu jednorodzinnego w miejscowości Rusiec w powiecie pruszkowskim. - Około godziny 16 patrol policji został powiadomiony, że na miejscu wykrwawia się kobieta, która została najprawdopodobniej zaatakowana przez byłego małżonka - informował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Do zbrodni doszło w pomieszczeniach, gdzie odbywały się zajęcia szkoły językowej. Kobieta oczekiwała tam na ucznia. Wówczas odwiedził ją były mąż. Ranną odnalazł ją bezpośrednio po zdarzeniu dorosły syn, który przebywał w tym czasie w innej części domu. Zaalarmował go krzyk matki.

Miał grozić byłej żonie

Według śledczych między byłymi małżonkami trwało postępowanie o podział wspólnego majątku. - Wiemy że był bardzo ostry konflikt na tym tle - zaznaczył prokurator Skiba.

Dodatkowo mężczyzna miał grozić byłej żonie. - Dokładnie rok temu, 2 grudnia został skierowany do sądu przez prokuraturę pruszkowską akt oskarżenia przeciwko temu mężczyźnie, w którym zarzucono mu kierowanie gróźb karalnych za pośrednictwem komunikatora internetowego wobec byłej żony - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

I dodał, że groźby dotyczyły między innymi zamiaru popełnienia jej zabójstwa.

Po zabójstwie żony mężczyzna sam zgłosił się na policję. Prokuratura w środę poinformowała o postawieniu mu zarzutu zabójstwa byłej małżonki poprzez zadanie jej kilku ciosów w okolice szyi.