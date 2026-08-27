Okolice Ciała dwóch mężczyzn przy drodze

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W nocy 25 sierpnia, kilka minut po północy, na drodze pomiędzy Nową Wsią a Przystanią w przydrożnym kompleksie leśnym znaleziono ciała dwóch mężczyzn - Rafała L. i Karola P. Do wypadku z ich udziałem doszło 24 sierpnia.

"Z nieustalonych dotychczas przyczyn, kierujący motorowerem zjechał na lewy pas jezdni i lewe pobocze, a stamtąd do przydrożnego rowu. Uderzył w skarpę, a następnie w drzewo, po czym pojazd przewrócił się. Jeden z mężczyzn został znaleziony przy drzewie, natomiast drugi z nich znajdował się pod przednią częścią motoroweru" - informuje w komunikacie Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

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Śledztwo we wczesnej fazie

Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny miejsca wypadku oraz pojazdu. Przesłuchano osobę, która zawiadomiła o wypadku. Zaplanowane zostały sekcje zwłok. Śledztwo, prowadzone w sprawie nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania nieumyślnie wypadku, jest we wczesnej fazie.

„"Wstępnie ustalono, że mężczyźni przed zdarzeniem mogli przebywać na stacji paliw w miejscowości Nowa Wieś. Konieczne będzie uzyskanie zapisu z kamer monitoringu. Przewidziane jest powołanie biegłych między innymi w celu zrekonstruowania przebiegu zdarzenia oraz ustalenia osoby kierującej pojazdem" - dodaje prokurator.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️Minionej doby na polskich drogach doszło do 4⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 2⃣1⃣7⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/S7nFjSUiLE — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 27, 2026 Rozwiń