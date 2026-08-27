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Okolice

Ciała dwóch mężczyzn przy drodze

Ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Przy drodze, na terenie kompleksu leśnego, znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Z ustaleń śledczych wynika, że zginęli w wypadku motoroweru. Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania nieumyślnie wypadku.

W nocy 25 sierpnia, kilka minut po północy, na drodze pomiędzy Nową Wsią a Przystanią w przydrożnym kompleksie leśnym znaleziono ciała dwóch mężczyzn - Rafała L. i Karola P. Do wypadku z ich udziałem doszło 24 sierpnia.

"Z nieustalonych dotychczas przyczyn, kierujący motorowerem zjechał na lewy pas jezdni i lewe pobocze, a stamtąd do przydrożnego rowu. Uderzył w skarpę, a następnie w drzewo, po czym pojazd przewrócił się. Jeden z mężczyzn został znaleziony przy drzewie, natomiast drugi z nich znajdował się pod przednią częścią motoroweru" - informuje w komunikacie Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Śledztwo we wczesnej fazie

Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny miejsca wypadku oraz pojazdu. Przesłuchano osobę, która zawiadomiła o wypadku. Zaplanowane zostały sekcje zwłok. Śledztwo, prowadzone w sprawie nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania nieumyślnie wypadku, jest we wczesnej fazie.

„"Wstępnie ustalono, że mężczyźni przed zdarzeniem mogli przebywać na stacji paliw w miejscowości Nowa Wieś. Konieczne będzie uzyskanie zapisu z kamer monitoringu. Przewidziane jest powołanie biegłych między innymi w celu zrekonstruowania przebiegu zdarzenia oraz ustalenia osoby kierującej pojazdem" - dodaje prokurator.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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OstrołękaWypadkiProkuraturaPolicja
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