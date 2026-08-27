Ciała dwóch mężczyzn przy drodze
W nocy 25 sierpnia, kilka minut po północy, na drodze pomiędzy Nową Wsią a Przystanią w przydrożnym kompleksie leśnym znaleziono ciała dwóch mężczyzn - Rafała L. i Karola P. Do wypadku z ich udziałem doszło 24 sierpnia.
"Z nieustalonych dotychczas przyczyn, kierujący motorowerem zjechał na lewy pas jezdni i lewe pobocze, a stamtąd do przydrożnego rowu. Uderzył w skarpę, a następnie w drzewo, po czym pojazd przewrócił się. Jeden z mężczyzn został znaleziony przy drzewie, natomiast drugi z nich znajdował się pod przednią częścią motoroweru" - informuje w komunikacie Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
Śledztwo we wczesnej fazie
Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny miejsca wypadku oraz pojazdu. Przesłuchano osobę, która zawiadomiła o wypadku. Zaplanowane zostały sekcje zwłok. Śledztwo, prowadzone w sprawie nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania nieumyślnie wypadku, jest we wczesnej fazie.
„"Wstępnie ustalono, że mężczyźni przed zdarzeniem mogli przebywać na stacji paliw w miejscowości Nowa Wieś. Konieczne będzie uzyskanie zapisu z kamer monitoringu. Przewidziane jest powołanie biegłych między innymi w celu zrekonstruowania przebiegu zdarzenia oraz ustalenia osoby kierującej pojazdem" - dodaje prokurator.