Dwa nowe odcinki trasy S7 udostępnione kierowcom

Wizualizacja trasy S7
Źródło: GDDKiA, Value Engineering
Od piątku kierowcy mogą korzystać z nowych odcinków trasy S7 na północ od Warszawy. Aktualnie do ich dyspozycji jest około 350 kilometrów bezkolizyjnej drogi ekspresowej od Czosnowa za Łomiankami do samego Gdańska.

W piątek, 19 grudnia drogowcy otworzyli dwa nowe fragmenty trasy S7 na północ od Warszawy. Chodzi o odcinki Załuski-Modlin (12,9 km) oraz Płońsk Południe - Załuski (12 km). "Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, ale z ograniczeniami na odcinku najbliżej Płońska" - zastrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jeden odcinek z ograniczeniem prędkości

W przypadku środkowego odcinka prace zostały już zakończone. Drogowcy uzyskali decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. A to umożliwia wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Kierowcy mogą także korzystać z dwóch węzłów na tym odcinku: Zakroczym i Załuski.

"Jeśli chodzi o fragment pomiędzy węzłami Płońsk Południe i Załuski prace jeszcze trwają. Na trasie będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 100 km/h. Na węźle Poczernin dostępne będą wszystkie relacje, a wyłączony z ruchu będzie węzeł Przyborowice. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, zakończenie robót przewidujemy w pierwszej połowie 2026 r." - informuje GDDKiA.

Od października kierowcy korzystają z blisko 10-kilometrowego odcinka Modlin-Czosnów. Dzięki oddanym w piątek fragmentom kierowcy mają do dyspozycji około 350 kilometrów wygodnej trasy ekspresowej z Czosnowa do Gdańska.

Lokalizacja trasy S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem
Źródło: GDDKiA

Dwa odcinki w przygotowaniu

W przygotowaniu są jeszcze dwa odcinki S7 do Warszawy. Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę (tj. decyzji ZRID) dla 9-kilometrowego odcinka pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie uzgadniające w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. "Prace będą mogły rozpocząć się po uzyskaniu decyzji ZRID, w I kwartale 2026 r. W procedowaniu są roszczenia wykonawcy, który oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych" - wyjaśnia GDDKiA.

Dla ostatniego odcinka, od Kiełpina do połączenia z Trasą Armii Krajowej (12,9 km), trwa przygotowanie dokumentacji projektowa na potrzeby uzyskania decyzji ZRID. "Działamy zgodnie z harmonogramem i odbiór dokumentacji planujemy w II kwartale 2026 r. Ten odcinek będzie budowany przez wykonawcę, którego wyłonimy w przetargu ogłoszonym po uzyskaniu przez GDDKiA decyzji ZRID" - wskazują drogowcy. Prognozowany termin wybudowania tego odcinka to 2032 rok.

Projektują 13 kilometrów ważnej trasy. Działkowcy mają obawy
Projektują 13 kilometrów ważnej trasy. Działkowcy mają obawy

Dariusz Gałązka

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA

Drogi w PolsceGDDKiA
