Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Z piskiem opon podjeżdżał do stojącej na chodniku kobiety"

33-latek został zatrzymany
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Policjanci z Piaseczna wyruszyli w teren na przesłuchanie świadka. Ich wyjazd zakończył się inaczej, niż planowali. Zauważyli niebezpieczną sytuację i zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzut.

W czwartek, 25 września, policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego mł. asp. Adrian Stępień oraz st. sierż. Jakub Kędzierski wyjechali, aby przeprowadzić przesłuchanie świadka w ramach prowadzonego postępowania. Na jednej z ulic zauważyli samochód marki Volkswagen, którego kierowca zachowywał się w sposób budzący poważne obawy.

"Mężczyzna kilkukrotnie, z piskiem opon podjeżdżał do stojącej na chodniku kobiety, a każde takie zdarzenie kończyło się awanturą. W pewnym momencie kierowca zatrzymał auto przed skrzyżowaniem, wysiadł z niego, pozostawiając pojazd na drodze i stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu" - opisała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

"Bełkotał, mówił nieskładnie"

Policjanci podjęli interwencję. Jak podkreślili, już pierwszy kontakt z mężczyzną nie pozostawiał wątpliwości co do jego stanu trzeźwości. "33-latek bełkotał, mówił nieskładnie, ale mimo to usiłował przekonać policjantów, że to nie on kierował autem, a jego kolega, który nagle 'zniknął'" - przekazała Gąsowska. Jednak jego wyjaśnienia nie pokrywały się z tym, co widzieli mundurowi.

"Badanie alkomatem potwierdziło, że mężczyzna jest nietrzeźwy a w organizmie ma blisko 2 promile alkoholu" - doprecyzowała Gąsowska. Nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, a należące do niego auto zostało zabezpieczone na parkingu depozytowym na poczet przyszłej kary. 

33-latek został zatrzymany
33-latek został zatrzymany
Źródło: KPP Piaseczno

Usłyszał zarzut

Następnego dnia 33-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

"Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających to nie tylko lekceważenie obowiązującego prawa, ale przede wszystkim ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. Apelujemy więc: jeżeli widzisz uczestnika ruchu, którego zachowanie wskazuje, że może być nietrzeźwy lub stwarza realne zagrożenie – reaguj" - zaapelowali policjanci.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Tłum przed Pałacem Kultury
Tłum ludzi przed Pałacem Kultury
Śródmieście
Podejrzany o zabójstwo to 33-letni znajomy zmarłej
Policja: Podpalił śpiącą kobietę, mówił, że rozpalił grilla. 33-latkowi grozi dożywocie
Śródmieście
Energetyka
"Byliśmy na granicy blackoutu". Miasta w czasach kryzysów
Śródmieście
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Miasto planuje nowe bloki komunalne na prawie 400 mieszkań
Włochy
41-letni obcokrajowiec był poszukiwany "czerwoną notą"
Wysiadał z pociągu, niczego się nie spodziewał. Groźny przestępca zatrzymany
Okolice
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim
Śródmieście
Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Zerwał kontakty z rodziną, prowadził nocny tryb życia. Ukrywał się tak 19 lat
Okolice
38-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia w trakcie imprezy. "Dźgnął go nożem w szyję i brzuch"
Białołęka
Stalowa belka zwisała z balkonu
Stalowa belka zwisała z balkonu. Mogła odpaść w każdej chwili
Praga Północ
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Flaga banderowców na koncercie. Prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia
Praga Południe
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Włamał się do szkoły na Ursynowie. Usłyszał osiem zarzutów
Ursynów
Awaria samolotu
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Z silnika strzelały iskry
Włochy
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem. "Nie damy się wepchnąć do zamrażarki"
Śródmieście
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
Okolice
Policja poszukuje tego mężczyzny
Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu
Ochota
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
Rembertów
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
Wilanów
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski dementuje. "Mój syn będzie uczęszczał na edukację zdrowotną"
Śródmieście
Małe surykatki w warszawskim zoo
Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby
Praga Północ
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 19-latka
Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków
Okolice
Autobus elektryczny Irizar
10 autobusów elektrycznych dla Warszawy
Komunikacja
Wieliszew. Proces kobiety oskarżonej o zabójstwo 45-letniego mężczyzny
"Zobaczyłem, że syn leży na ziemi. Był jeszcze przytomny"
Alicja Glinianowicz
Pożar na Bartyckiej
Pożar serwisu rowerów elektrycznych, dym nad Mokotowem
Mokotów
Od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach
Nowe tory i rozchodnik. Tramwaje wróciły na Słomińskiego i most Gdański
Śródmieście
Chciał ominąć korek, skończył z mandatem
Na oczach policjanta wykonał niebezpieczny manewr. Chciał ominąć korek
Okolice
Zasłonięty pomnik w Łazienkach Królewskich
Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu
Śródmieście
Zamek Ujazdowski w Warszawie, miejsce kongresu
Jak poprawić jakość życia w miastach. Kongres nie tylko o zdrowiu
Śródmieście
BUW, Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warszawski
Ma być tanio, smacznie i różnorodnie. O tę stołówkę walczyli studenci
Śródmieście
Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby
"Buggy" na drzewie. Czterech nastolatków rannych. Nowe informacje
Okolice
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Jest termin nadzwyczajnej sesji
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki