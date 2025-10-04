Odzyskał prawo jazdy i przejechał na "czerwonym"

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki na ulicy Powstańców Warszawy w Piasecznie zatrzymali do kontroli drogowej kierującego oplem. 21-latek przejechał na czerwonym świetle.

Śpieszył się, bo jechał z dostawą

"21-letni mężczyzna poinformował, że pędzi właśnie z dostawą jedzenia. Sprawdzenie w policyjnym systemie wykazało, że mężczyzna dopiero co odzyskał prawo jazdy, które stracił w marcu 2025 roku za przekroczoną liczbę punktów karnych" - wskazuje podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - "Jak widać ta historia niczego go jednak nie nauczyła, a 21-latek w dalszym ciągu popełnia wykroczenia drogowe".

Kierowca został ukarany mandantem karnym w wysokości 500 złotych, a na jego konto trafiło 12 punktów karnych.

Kierowca za przejazd na "czerwonym" został ukarany mandatem i punktami Źródło: Policja Piaseczno

Apel policji

Jednym z poważniejszych wykroczeń, za które kierowcy otrzymują punkty karne, jest lekceważenie czerwonego światła na sygnalizatorze.

"Przejazd na czerwonym świetle to też jedna z najczęstszych przyczyn poważnych wypadków, zwłaszcza na ruchliwych skrzyżowaniach, gdzie przecinają się kierunki jazdy wielu uczestników ruchu drogowego. Konsekwencją takiej nieodpowiedzialności może być kolizja z innym pojazdem, potrącenie pieszego czy rowerzysty, którzy ufają, że zielone światło zapewnia im bezpieczeństwo" - dodaje policjantka.

