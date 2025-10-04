Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Odzyskał prawo jazdy i przejechał na "czerwonym"

Kierowca za przejazd na "czerwonym" został ukarany mandatem i punktami
16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia
Źródło: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN
21-letni kierowca zlekceważył przepisy ruchu drogowego i przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle. Jak tłumaczył, śpieszył się z dostawą jedzenia. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych i 12 punktami.

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki na ulicy Powstańców Warszawy w Piasecznie zatrzymali do kontroli drogowej kierującego oplem. 21-latek przejechał na czerwonym świetle.

Śpieszył się, bo jechał z dostawą

"21-letni mężczyzna poinformował, że pędzi właśnie z dostawą jedzenia. Sprawdzenie w policyjnym systemie wykazało, że mężczyzna dopiero co odzyskał prawo jazdy, które stracił w marcu 2025 roku za przekroczoną liczbę punktów karnych" - wskazuje podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - "Jak widać ta historia niczego go jednak nie nauczyła, a 21-latek w dalszym ciągu popełnia wykroczenia drogowe". 

Kierowca został ukarany mandantem karnym w wysokości 500 złotych, a na jego konto trafiło 12 punktów karnych

Kierowca za przejazd na "czerwonym" został ukarany mandatem i punktami
Kierowca za przejazd na "czerwonym" został ukarany mandatem i punktami
Źródło: Policja Piaseczno

Apel policji

Jednym z poważniejszych wykroczeń, za które kierowcy otrzymują punkty karne, jest lekceważenie czerwonego światła na sygnalizatorze.

"Przejazd na czerwonym świetle to też jedna z najczęstszych przyczyn poważnych wypadków, zwłaszcza na ruchliwych skrzyżowaniach, gdzie przecinają się kierunki jazdy wielu uczestników ruchu drogowego. Konsekwencją takiej nieodpowiedzialności może być kolizja z innym pojazdem, potrącenie pieszego czy rowerzysty, którzy ufają, że zielone światło zapewnia im bezpieczeństwo" - dodaje policjantka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"

"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"

Wawer
Ból, ucisk, duszności. Koleżance z pracy grozi 20 lat więzienia

Ból, ucisk, duszności. Koleżance z pracy grozi 20 lat więzienia

Śródmieście
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Piaseczno

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaDrogi w PolscePiaseczno
Czytaj także:
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
Okolice
IX Konkurs Chopinowski - przygotowania do koncertu inauguracyjnego
"Każdy z nas jest tu na swojej drodze"
Kultura
Narkotest w rękach policjantów
Zderzenie z autobusem. Kierowca samochodu pod wpływem narkotyków
Ochota
Policjanci zatrzymali 40-latka
"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"
Wawer
Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Ból, ucisk, duszności. Koleżance z pracy grozi 20 lat więzienia
Śródmieście
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Zginął pasażer, kierowca oskarżony
Okolice
Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj i pociąg metra
Komunikacja
W sobotę wystartuje bieg "Biegnij Warszawo"
"Biegnij Warszawo" w sobotę. Zamkną ulice, autobusy pojadą objazdami
Śródmieście
Potrącenie przez pociąg w Wesołej
Śmiertelne potrącenie na torach, odwołane pociągi
Wesoła
Zderzenie z udziałem radiowozu
Zderzenie na Bielanach. Radiowóz stracił koło
Bielany
Nóż zabezpieczony przez strażników miejskich
Rzucił się z nożem na radiowóz. Krzyczał o "zabijaniu warszawiaków"
Praga Południe
Dariusz Matecki
Poseł PiS pokazuje zdjęcie policjanta i pyta "kto to". Komentarz komendy i zawiadomienie prokuratury
Śródmieście
Renowacja pomnika Chopina
Zdjęli płachtę z pomnika Chopina, ale przy filharmonii trwa budowa
Śródmieście
Prokuratura w Ostrołęce
Dwulatek dostał się pod koła ciężarówki, zginął. Decyzja prokuratury
Okolice
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kiedyś górowała nad drewnianą zabudową, dziś jest pustostanem
Praga Południe
Mężczyzna jest podejrzany o pobicie na przystanku
Zaatakował, pobił i okradł. "Bez powodu i bez słowa"
Wawer
Zatrzymanie dwóch osób podejrzanych o kradzieże
Wchodzili do mieszkań seniorek. Pretekstem była kontrola jakości wody
Targówek
Kierowca bmw pędził 163 km/h
Pędził 163 kilometry na godzinę w terenie zabudowanym
Okolice
Fikcyjne darowizny dla parafii, wśród zatrzymanych ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny dla parafii. Wśród zatrzymanych proboszcz
Okolice
Pościg z motocyklistą
Był pewien, że uciekł. 17-latek "zdziwiony" wizytą
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Przestępcze "call center". Zatrzymania w Warszawie i Niemczech
Praga Południe
perfumy
Ukradł perfumy, potraktował ochroniarza gazem
Wola
Weteran Powstania Warszawskiego Leszek Żukowski i wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska
"Życzę państwu, abyście kochali Warszawę tak, jak my"
Mokotów
Wypadek na rondzie ONZ
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem
Wola
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"
Śródmieście
Demonstracja przed MSZ
Demonstracja "Solidarni z Palestyną"
Śródmieście
Przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", metropolita warszawski abp Adrian Galbas podczas konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów w Warszawie
"Niedobrze się stało, że Kościół i szkoła mogą być postrzegane jako nieprzyjaciele"
Śródmieście
26-latek został tymczasowo aresztowany
Szukali go po śmiertelnym wypadku, sam się zgłosił
Okolice
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Wąska, bez oświetlenia i chodników. Ulica się zmieni
Magdalena Gruszczyńska
Rondo Wiatraczna
Grochowska straci połączenie z rondem Wiatraczna
Praga Południe

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki