Okolice

Był poszukiwany za przestępstwa narkotykowe. "Udawał, że nie ma go w domu"

Policja zatrzymała 22-latka
Piaseczno (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
22-latek, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, trafił w ręce policji. Był poszukiwany na podstawie listu gończego oraz dwóch nakazów doprowadzenia. Mężczyzna początkowo udawał, że nie ma go w domu.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie, w ostatnich zaledwie dwóch dniach do zakładów karnych trafiło trzech mężczyzn. Jednym z nich był 22-latek, który miał na swoim koncie ponad 2-letnią karę pozbawienia wolności za m.in. przestępstwa narkotykowe.

Ukrywał się, zmieniał miejsca pobytu

- Mężczyzna liczył jednak na to, że uda mu się uniknąć "odsiadki". Ukrywał się, zmieniał swoje miejsce pobytu, jednak "kryjówka" nie była wystarczająco skuteczna - wskazała podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka piaseczyńskiej policji.

Funkcjonariusze pionu kryminalnego ustalili aktualne miejsce pobytu 22-latka. Okazało się, że mężczyzna obecnie przebywa na terenie warszawskiego Ursusa. Tam też odwiedziła go policja.

- Mężczyzna początkowo udawał, że nie ma go w domu i nie zamierzał otworzyć drzwi - przyznała podkom. Gąsowska. - Funkcjonariusze natomiast doskonale wiedzieli, że poszukiwany jest w środku i nie zamierzali odpuścić. Podjęli więc decyzję o wezwaniu na miejsce strażaków.

Wówczas mężczyzna postanowił jednak otworzyć drzwi. Jeszcze tego samego dnia 22-latek trafił do aresztu, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności zasądzoną mu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa oraz Sąd Rejonowy w Piasecznie. 

Alicja Glinianowicz

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki