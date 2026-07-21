Logo TVN Warszawa
Warszawa
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Willa Kahana będzie chroniona. "Prawdziwa uczta dla miłośników detalu"

|
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Willa Kahana wpisana do rejestru zabytków
Źródło wideo: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana - poinformował mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz. Doceniono drewnianą konstrukcję, malownicze werandy, balkony z ażurową snycerką oraz wnętrza, które zachowały oryginalny układ pomieszczeń.

Świdermajer powstał około 1926 roku jako dom własny doktora Mieczysława Kahana i jego żony Marii. "Zaprojektował go architekt W. Noakowski, tworząc obiekt, który doskonale wpisuje się w charakter dawnego Otwocka - miasta letnisk i sanatoriów" - zaznaczył konserwator.

Wyjaśnił, że willa położona przy Konopnickiej 7A nie tylko służyła jako dom rodzinny, ale również oferowała pokoje na wynajem, przypominając o czasach, gdy do Otwocka przyjeżdżano po zdrowie, odpoczynek i wyjątkowy mikroklimat.

Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

"Prawdziwa uczta dla miłośników detalu"

"Architektura budynku jest prawdziwą ucztą dla miłośników detalu. Drewniana konstrukcja, malownicze werandy, balkony z ażurową snycerką, wielokwaterowe okna oraz dekoracyjne szalowanie elewacji nawiązują do stylu zakopiańskiego, wzbogaconego o charakterystyczne elementy otwockiego budownictwa letniskowego. Wnętrza zachowały oryginalny układ pomieszczeń, drewnianą klatkę schodową, ceramiczne piece, historyczną stolarkę drzwiową i wiele autentycznych detali sprzed niemal stu lat" - przekazał Dawidowicz.

Podkreślił, że obiekt ten stanowi cenne świadectwo historii letniskowego Otwocka oraz przykład drewnianej architektury, która przez dziesięciolecia tworzył niepowtarzalny krajobraz miasta.

Drewniana zabudowa na linii otwockiej

Świdermajer to nazwa drewnianej architektury letniskowej powstającej na przełomie XIX i XX wieku na południowy wschód od Warszawy, wzdłuż Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej (Kolei Nadwiślańskiej) na tzw. linii otwockiej w letniskach: Anin, Międzylesie, Radość, Zbójna Góra, Miedzeszyn, Falenica, Emilianów, Michalin, Józefów, Świder oraz w Otwocku.

Twórcą tego stylu budownictwa był Michał Elwiro Andriolli. Główna bryła budynku nawiązuje do architektury szwajcarskiej, którą Andriolli wzbogacił o werandy i przedsionki zaczerpnięte z architektury schronisk alpejskich i rosyjskich daczy. Dla stylu charakterystyczne są drewniane ażurowe zdobienia werand i ganków, szpiczaste zwieńczenia dachów.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
38 min
Danusia
"Tego się nie robi przez przypadek". Co wydarzyło się przed śmiercią Danusi?
Adrianna Otręba
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
ZabytkiHistoria Warszawy
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Jechał bez prawa jazdy, potrącił nastolatka. Odpowiada za inne wypadki. Do aresztu nie trafił
Okolice
Zlekceważył pięć zakazów sądowych. 48-latek trafił do aresztu
Prowadził mimo pięciu sądowych zakazów. Kierowca w areszcie, pasażer z mandatem
Okolice
Plecak na torach, problemy w metrze
Sparaliżował ruch w metrze. Jest w rękach policji
Śródmieście
mieszkania budownictwo shutterstock_2590924453_1
Turyści szturmują Polskę. Tam rezerwowano najwięcej noclegów
BIZNES
Pałac Kultury i Nauki podświetlony na niebiesko i żółto
Wejście na taras, premiera filmu, tort i koncert. Urodziny Pałacu Kultury i Nauki
Śródmieście
Zderzenie auta osobowego z ciężarowym
Zderzenie na A2. Korek ma kilkanaście kilometrów
Okolice
Basen w Ośrodku Moczydło
Zamknęli baseny pod chmurką. Powód jest prosty
Wola
Dawny parking będzie zielonym skwerem
Auta zniknęły sprzed ministerstwa. I już nie wrócą. Będzie zieleń
Piotr Bakalarski
Kolizja na Moście Łazienkowskim
Zderzenie z autobusem na Moście Łazienkowskim
Śródmieście
Policjanci znaleźli u mężczyzny ponad sześć kilogramów narkotyków
Miał w aucie sześć kilogramów marihuany. Wpadł na Mokotowie
Mokotów
Dzik zaatakował mężczyznę w Wawrze (zdj. ilustracyjne)
Wyrzucał śmieci, dzik ugryzł go w nogę
Wawer
Zdarzenie na stacji Metro Młociny
Wypadek w metrze. Ranna pasażerka
Bielany
Mężczyzna chciał przekupić policjantów
"Dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji"
Okolice
Powalone drzewo i zniszczony dach, Warszawa Bemowo
Drzewo runęło na dach domu na Osiedlu Przyjaźń
Bemowo
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdjęcie ilustracyjne)
Bagaż na torach. Trzy stacje metra były zamknięte
Śródmieście
Tragiczny wypadek na Wisłostradzie
Wracali z meczu, ojciec i syn zginęli. Sprawca wypadku skazany
Śródmieście
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
"Nie ma podstaw do badania wpływu imprezy na środowisko, w tym emisję hałasu"
Wilanów
Kierowca autobusu był nietrzeźwy
Kierowca autobusu był pijany. Pasażerowie czekali na drugiego
Okolice
Emil Jędrzejewski, Prokuratura
Prezes NFZ zawiadomił prokuraturę w sprawie Emila Jędrzejewskiego
Ursynów
Zderzenie na A2
Kierowca tira zasłabł za kierownicą. Wjechał w bariery na autostradzie
Okolice
Zlekceważył sądowy zakaz i cofnięte uprawnienia
Zlekceważył sądowy zakaz i cofnięte uprawnienia. Został zatrzymany
Żoliborz
Skradziony rower o wartości 12 tysięcy złotych schował pod łóżkiem
Skradziono rower wart 12 tysięcy. 34-latek schował go pod łóżkiem
Mokotów
Syreny alarmowe Warszawa
Zawyją syreny alarmowe
Śródmieście
Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza
Wózek dziecięcy na torowisku w metrze
Bielany
Śmiertelny wypadek pod Mińskiem Mazowieckim
Motocyklista z sądowym zakazem zderzył się z ciężarówką. Zginął
MAZOWIECKIE
Z Warszawy wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę
Wierni wyruszają na Jasną Górę. Siedem pielgrzymek z Warszawy
Śródmieście
Wypadek na DK9 w Skaryszewie
Zjechał na przeciwny pas, zderzył się z trzema autami
Okolice
Nie zatrzymał się do kontroli, uszkodził radiowóz i uciekał przed policjantami
"Gwałtownie cofnął i zaczął uciekać". Pościg za 19-latkiem
Okolice
Tramwajarze opublikowali nagranie ku przestrodze
Patrzą w telefon, odbijają się od tramwajów. Nagranie
Komunikacja
Wypadek pod Płockiem
Jechał za blisko auta, doszło do wypadku. Motocyklista ranny
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki