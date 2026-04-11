Pod Otwockiem spadł balon. Na miejscu pracuje policja

Na polanie w pobliżu lasu w miejscowości Duchnów (Mazowieckie) spadł balon. Służby o niezidentyfikowanym obiekcie powiadomił jeden z mieszkańców wsi.

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Wiązowna w powiecie otwockim. Służby otrzymały zgłoszenie w sobotę rano.

"Obiekt przypominający balon"

- Około godziny 9 otrzymaliśmy informacje od jednego z mieszkańców miejscowości Duchnów, który poinformował, że na polanie przy lesie znajduje się obiekt przypominający balon - powiedziała nam Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Jak zaznaczyła policjantka, czynności są w toku - mundurowi pracują na miejscu zdarzenia. Balon został sprawdzony pod kątem pirotechnicznym, nie wykryto żadnego zagrożenia.

Pierwsze o sprawie poinformowało RMF FM. Według rozgłośni, obiekt mógł służyć do przemytu papierosów i nadleciał znad Białorusi. Jednak przy balonie nie znaleziono pakunku z kontrabandą.

W lesie spadł balon. Sprawdzili, co przenosił
W lesie spadł balon. Sprawdzili, co przenosił

