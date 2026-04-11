Okolice Pod Otwockiem spadł balon. Na miejscu pracuje policja Alicja Glinianowicz |

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Wiązowna w powiecie otwockim. Służby otrzymały zgłoszenie w sobotę rano.

"Obiekt przypominający balon"

- Około godziny 9 otrzymaliśmy informacje od jednego z mieszkańców miejscowości Duchnów, który poinformował, że na polanie przy lesie znajduje się obiekt przypominający balon - powiedziała nam Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Jak zaznaczyła policjantka, czynności są w toku - mundurowi pracują na miejscu zdarzenia. Balon został sprawdzony pod kątem pirotechnicznym, nie wykryto żadnego zagrożenia.

Pierwsze o sprawie poinformowało RMF FM. Według rozgłośni, obiekt mógł służyć do przemytu papierosów i nadleciał znad Białorusi. Jednak przy balonie nie znaleziono pakunku z kontrabandą.