Martwy pyton leżał w lesie

Martwy pyton znaleziony w Otwocku
Źródło: TVN24
Urzędnicy otwockiego ekopatrolu zostali wezwani do martwego pytona. Gad został prawdopodobnie porzucony i zamarzł. "Porzucanie zwierząt jest nie tylko okrutne, ale także niebezpieczne dla środowiska" - przypomniał urząd miasta.

W piątek, przed godziną 15 pracownicy ekologicznego patrolu urzędu miasta otrzymali zgłoszenie o martwym pytonie, znalezionym w lasku przy ulicy Szkolnej w Otwocku. Po przybyciu na miejsce potwierdzili informację, na ziemi leżał ponaddwumetrowy pyton.

"Pyton jest zwierzęciem ciepłolubnym, dlatego w warunkach panujących w okresie zimowym nie miał szans przeżyć. Zwierzę nie nosiło śladów obrażeń, co wskazuje, że najprawdopodobniej zostało porzucone przez człowieka i zamarzło" - przekazał w mediach społecznościowych otwocki urząd miasta.

Padlina została zabrana przez firmę, z którą miasto ma podpisaną umowę na utylizację zwierząt.

Źródło: Otwock, miasto z dobrym klimatem /Facebook

"Okrutne i niebezpieczne dla środowiska"

Otwock zwrócił się z apelem do miłośników i posiadaczy egzotycznych zwierząt. Podkreślono, że ten smutny przypadek jest przestrogą dla wszystkich, którzy rozważają ich posiadanie.

"Przypominamy, porzucanie zwierząt jest nie tylko okrutne, ale także niebezpieczne dla środowiska. Jeśli nie możemy zapewnić odpowiednich warunków - należy poszukać dla zwierzęcia odpowiedzialnego domu lub skorzystać z pomocy specjalistycznych placówek" - napisano.

Łoś zlizuje sól z samochodu
Łoś liże samochód. Leśnicy wyjaśniają, o co chodzi
Bielany
Kampinoski park Narodowy apeluje o niedokarmianie zwierząt
Leśnicy o "najlepszej pomocy, jaką możemy zaoferować dzikim zwierzętom"
Jak zwierzęta radzą sobie zimą?
Apel o mądre dokarmianie
Śródmieście

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Otwock, miasto z dobrym klimatem /Facebook

zwierzęta w mieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki