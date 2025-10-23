Logo TVN Warszawa
Okolice

Odebrał gotówkę i na jego rękach zacisnęły się kajdanki

57-latek został tymczasowo aresztowany
Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: Mazowiecka policja
Zmanipulowana przez oszusta 68-latka, przekonana, że bierze udział w policyjnej akcji, spakowała gotówkę i wyrzuciła na trawnik. Pieniądze odebrał 57-latek i na jego rękach od razu zacisnęły się kajdanki założone przez prawdziwych policjantów.

Do 68-latki z osiedla Południe w Radomiu zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Poinformował, że rozpracowują grupę przestępczą, a posiadane przez nią pieniądze są potrzebne do zatrzymania przestępców. Jej zadaniem było wyrzucenie gotówki przez okno. Kobieta postąpiła zgodnie z instrukcjami, spakowała do torby ponad siedem tysięcy złotych i wyrzuciła na trawnik. Po chwili paczkę zabrał nieznany mężczyzna.

Była pewna, że to prawdziwa akcja

Mieszkanka Radomia była przekonana, że współpracuje z prawdziwymi funkcjonariuszami.

"Gdyby nie reakcja radomskich policjantów straciłaby swoje oszczędności. Czynności operacyjne, jakie wykonali policjanci z wydziału kryminalnego komendy miejskiej w Radomiu doprowadziły do zatrzymania 57-letniego mężczyzny, który odebrał wyrzucone pieniądze. Nie udało mu się odejść z miejsca zdarzenia, został zatrzymany chwilę po zabraniu gotówki. Gdy prawdziwi funkcjonariusze przyszli do 68-latki ta nadal była przekonana, że bierze udział w policyjnej akcji i nie mogła uwierzyć, że to było oszustwo" - opisuje Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu

57-latek został tymczasowo aresztowany
57-latek został tymczasowo aresztowany
Źródło: Policja Radom

Areszt

Zatrzymany 57-latek, mieszkaniec województwa łódzkiego, trafił do policyjnej celi. Przedstawiono mu zarzut współudziału w oszustwie. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Nie daj się oszukać

  • Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.
  • Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.
  • Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł.
  • Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer i opowiedz o tym zdarzeniu. Poinformuj policję.
Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: KRP V
bankomat shutterstock_2422664407
Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Radom

Przestępczość w Warszawie Przestępstwa oszustwa Policja Radom
