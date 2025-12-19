Pili alkohol, doszło do sprzeczki. Stracił zegarek i telefon

We wtorek przed południem 54-letni mężczyzna zgłosił, że w poniedziałkowy wieczór w Ostrowi Mazowieckiej trzech mężczyzn, przemocą zabrało mu zegarek oraz telefon komórkowy. Mężczyzna nie odniósł obrażeń.
Trzech zatrzymanych
Tego samego dnia policjanci pionu kryminalnego zatrzymali trzech mieszkańców powiatu ostrowskiego w wieku 34, 42 i 43 lat. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Policjanci odzyskali skradziony zegarek.
"Kryminalni ustalili przebieg zdarzenia, mężczyźni tego dnia wspólnie pili alkohol i w pewnym momencie doszło między nimi do nieporozumienia. Sprawcy, stosując wobec 54-latka przemoc, zabrali zegarek i telefon komórkowy. Po skończeniu przez policjantów czynności wszyscy trzej zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania rozboju na 54-latku" - poinformowała rzeczniczka policji w Ostrowi Mazowieckiej aspirant Marzena Laczkowska.
Do 15 lat więzienia
Wobec mężczyzn zastosowano dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakaz zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi. Za rozbój grozi od dwóch do 15 lat więzienia.
