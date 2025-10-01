Podróżował na leżąco, by uniknąć zatrzymania. Policjantów nie wykiwał

27-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi Źródło: KMP w Ostrołęce

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce ustalili, że przez ich powiat będzie przemieszczał się mężczyzna poszukiwany dwoma listami gończymi - za kradzież z włamaniem oraz przestępstwa narkotykowe. Miał do odbycia blisko dwa lata więzienia.

"Kryminalni wytypowali rejon, w którym miał pojawić się poszukiwany. O świcie byli już na miejscu – gotowi i skoncentrowani. Z ustaleń wynikało, że 27-latek celowo podróżuje jako pasażer w pozycji leżącej, by uniknąć zatrzymania" - wyjaśnił w komunikacie nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Był agresywny, nie wykonywał poleceń

Tuż po godzinie 6 funkcjonariusze zauważyli pojazd. Zablokowali drogę i odcięli kierowcy możliwości ucieczki.

"W środku, na tylnej kanapie, leżał mężczyzna. Był agresywny, nie wykonywał poleceń, używał wulgaryzmów. Policjanci natychmiast zastosowali środki przymusu bezpośredniego – skutecznie i zdecydowanie. Równie agresywnie zachowywał się kierowca pojazdu, który próbował podważyć zasadność interwencji, twierdząc, że doszło do pomyłki" - zrelacjonował nadkomisarz Żerański.

Wpadł poszukiwany listem gończym

Sprawdzenie personaliów rozwiało wszelkie wątpliwości. Zatrzymanym mężczyzną był poszukiwany listami gończymi 27-latek. Został osadzony w policyjnej celi. Wkrótce trafi do więzienia, gdzie odbędzie zasądzoną karę.