Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie
Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie
Okolice

Odebrał pieniądze i na jego rękach zatrzasnęły się kajdanki

38-latek został tymczasowo aresztowany
38-latek został tymczasowo aresztowany
Źródło: Policja Ostrołęka
38-latek został zatrzymany tuż po odebraniu od starszego małżeństwa, oszukanego metodą "na wnuczka", blisko 40 tysięcy złotych. Tego dnia więcej osób odebrało telefony od "bliskich, którzy potrzebowali pomocy".

W środę, 24 września, dyżurny ostrołęckiej komendy odebrał sygnał od mieszkańca Ostrołęki o próbach oszustwa metodą "na wnuczka". Do starszej kobiety zadzwoniła osoba podająca się za członka jej rodziny, która twierdziła, że spowodowała wypadek i potrzebuje pilnie pieniędzy na kaucję, by uniknąć więzienia. Seniorka zachowała czujność i nie przekazała pieniędzy.

"Z reguły w takich sytuacjach za pierwszym telefonem są kolejne, dlatego też informacje o zagrożeniu natychmiast trafiły na stronę internetową ostrołęckiej policji oraz zostały przekazane do lokalnych portali informacyjnych i rozgłosi radiowej" - informuje nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce. "Równocześnie kryminalni rozpoczęli poszukiwania oszusta. Po kilkudziesięciu minutach zatrzymali na terenie jednej z gmin powiatu ostrołęckiego 38-letniego mężczyznę, który chwilę wcześniej odebrał od seniorów blisko 40 tysięcy złotych. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony" - dodaje.

Areszt dla podejrzanego

Pieniądze wróciły do właścicieli, a 38-latek w kajdankach trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut oszustwa i na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Oszustwo na wnuczka. Jak działają oszuści?
Oszustwo na wnuczka. Jak działają oszuści?
Źródło: policja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Cyberoszuści są coraz sprytniejsi, ale policja ma pomysł, jak ich zwalczać
Stracił dostęp do poczty, a jego kontrahenci dostali maile z "prośbą"
Do oszustwa doszło przez internet (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła "menadżerowi znanego piosenkarza". Przelała 200 tysięcy z konta ojca
32-latka usłyszała 50 zarzutów, z powodu kryptowalut
Sprzedała dom i ma 50 zarzutów. Z powodu inwestycji w kryptowaluty
Oszuści wciąż wykorzystują różne metody, aby wyłudzić od seniorów oszczędności życia. Najczęściej podszywają się pod członków rodziny, znajomych lub funkcjonariuszy instytucji publicznych. Zanim przekażemy pieniądze lub inne wartościowe przedmioty, należy skontaktować się z osobą na numer telefonu zapisany przez nas od lat, która rzekomo prosi o pomoc i upewnić się, że faktycznie potrzebuje finansowego wsparcia. Apelujemy do młodszych mieszkańców regionu: informujcie swoich rodziców i dziadków o zagrożeniu, przypominajcie im, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś zadzwoni z prośbą o dużą sumę pieniędzy. Zwracajmy szczególną uwagę na starsze, samotne osoby w naszym otoczeniu, to właśnie one najczęściej padają ofiarami tego typu przestępstw.
Policja
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Ostrołęka

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawieoszustwoPolicjaOstrołęka
Czytaj także:
Remont na Słomińskiego
Koniec przebudowy. Tramwaje wrócą na Słomińskiego
Śródmieście
RTCN Święty Krzyż sfotografowany z tarasu Varso Tower
Jest odległy o ponad 150 kilometrów, dostrzegł go z Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
Ryoma Takeuchi na mecie Maratonu Warszawskiego
Maraton Warszawski. Najlepsi zawodnicy na mecie
Ulice
Nielegalny salon gier
Nielegalny salon gier i narkotyki w kontenerze
Trasa Maratonu Warszawskiego
Maraton Warszawski. Trasa biegu, zamknięte ulice
Ulice
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów, szuka ich policja
Mokotów
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
"Usiłowanie zabójstwa podczas libacji alkoholowej"
Białołęka
Przystanek Warszawa Gołąbki
Będzie tunel dla pieszych, przystanek zyska drugi peron
Ursus
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Marsz niezadowolenia" na ulicach Warszawy
Śródmieście
Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Rocznica utworzenia Państwa Podziemnego, przejazd rolkarzy i koncert
Śródmieście
Pożar mieszkania w Nowym Dworze Mazowieckim
Nocny pożar mieszkania. Dwie osoby nie żyją
Wypadek na trasie S17
Zderzenie z ciężarówką. Ranną pasażerkę zabrał śmigłowiec LPR
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Dziś beton i nierówne chodniki. Za rok ta ulica ma być wizytówką dzielnicy
Praga Północ
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz wyrzucony z partii. "Samorząd nie jest prywatnym folwarkiem"
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski: większość radnych nie znosi zakazów
Praga Północ
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją
Klaudia Kamieniarz
Wypadek w Miedzeszynie
Zderzenie dwóch aut na trasie S2
Wawer
Donald Tusk
"Z zadowoleniem przyjąłem informację, że doszli do ładu ze sobą"
Praga Północ
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Podejrzani o pobicie byłego ministra wyszli na wolność
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
Włochy
Albert G. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności
Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok
Wypadek w miejscowości Żebry Idziki
Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka
Przez pięć dni mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dni testów syren alarmowych
Śródmieście
Bakterie w wodzie w gminie Gąbin (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy 11 miejscowości bez wody
Włamanie do Szkoły Podstawowej nr 330
Włamanie do szkoły, lekcje odwołane
Ursynów
Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
80-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Ostatnie Pokolenie przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie z namiotami przed Sejmem
Śródmieście
Pożar przy ulicy Patriotów
Pożar pustostanu, nie żyje mężczyzna
Wawer
Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to próbował uciekać
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki