Okolice Zawalił się strop kamienicy. Jedna osoba ranna Klaudia Kamieniarz |

W Wołominie zawaliła się kamienica Źródło wideo: mł. kpt. Jan Sobków Źródło zdj. gł.: Tygodnik Siedlecki

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Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie chwilę przed godziną 10. Jak informuje rzecznik łosickiej straży pożarnej kapitan Wojciech Ciecierski, dotyczyło ono zawalenia się stropu w budynku przy ulicy Rynek 5 w Łosicach.

- Jedna osoba została poszkodowana. Przetransportowano ją do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - mówi.

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe.

Zawalił się strop remontowanej kamienicy Zawalił się strop kamienicy w Łosicach Źródło zdjęcia: Tygodnik Siedlecki Zawalił się strop kamienicy w Łosicach Źródło zdjęcia: Tygodnik Siedlecki Zawalił się strop kamienicy w Łosicach Źródło zdjęcia: Tygodnik Siedlecki Zawalił się strop kamienicy w Łosicach Źródło zdjęcia: Tygodnik Siedlecki

Ranny pracownik firmy remontowej

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie wykonywania prac remontowych doszło do zawalenia się szczytu budynku. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznał 50-letni mężczyzna, pracownik firmy remontowej - relacjonuje aspirant Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Jak dodaje, funkcjonariusze prowadzą oględziny na miejscu zdarzenia. Będą też ustalali jego przyczynę.

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