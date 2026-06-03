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Okolice

Zawalił się strop kamienicy. Jedna osoba ranna

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Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
W Wołominie zawaliła się kamienica
Źródło wideo: mł. kpt. Jan Sobków
Źródło zdj. gł.: Tygodnik Siedlecki
Przy rynku w Łosicach (Mazowieckie) zawalił się strop remontowanej kamienicy. Jedna osoba została ranna. Śmigłowiec ratunkowy przetransportował ją do szpitala.

Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie chwilę przed godziną 10. Jak informuje rzecznik łosickiej straży pożarnej kapitan Wojciech Ciecierski, dotyczyło ono zawalenia się stropu w budynku przy ulicy Rynek 5 w Łosicach.

- Jedna osoba została poszkodowana. Przetransportowano ją do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - mówi.

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe.

Zawalił się strop remontowanej kamienicy
Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
Źródło zdjęcia: Tygodnik Siedlecki
Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
Źródło zdjęcia: Tygodnik Siedlecki
Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
Źródło zdjęcia: Tygodnik Siedlecki
Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
Źródło zdjęcia: Tygodnik Siedlecki

Ranny pracownik firmy remontowej

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie wykonywania prac remontowych doszło do zawalenia się szczytu budynku. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznał 50-letni mężczyzna, pracownik firmy remontowej - relacjonuje aspirant Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Jak dodaje, funkcjonariusze prowadzą oględziny na miejscu zdarzenia. Będą też ustalali jego przyczynę.

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Maja Chwalińska
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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
katastrofa budowlanaMazowsze
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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