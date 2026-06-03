Zawalił się strop kamienicy. Jedna osoba ranna
Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie chwilę przed godziną 10. Jak informuje rzecznik łosickiej straży pożarnej kapitan Wojciech Ciecierski, dotyczyło ono zawalenia się stropu w budynku przy ulicy Rynek 5 w Łosicach.
- Jedna osoba została poszkodowana. Przetransportowano ją do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - mówi.
Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe.
Ranny pracownik firmy remontowej
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie wykonywania prac remontowych doszło do zawalenia się szczytu budynku. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznał 50-letni mężczyzna, pracownik firmy remontowej - relacjonuje aspirant Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.
Jak dodaje, funkcjonariusze prowadzą oględziny na miejscu zdarzenia. Będą też ustalali jego przyczynę.