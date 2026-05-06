Okolice "Żart, który trwa już kilka lat". Brakuje wody na prysznic i pranie Katarzyna Kędra |

Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

W ostatnich dniach samorządy wydają ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, apelują do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą. We wtorek burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz przyznał w mediach społecznościowych, że problem z niskim ciśnieniem w kranach w niektórych miejscowościach gminy to fakt. Najgorzej jest w godzinach wieczornych.

"To w głównej mierze efekt suszy hydrologicznej na Mazowszu. Brak opadów w ostatnich tygodniach powoduje, że mimo wpompowywania do sieci podwójnej ilości wody, to niestety w dużej mierze jest ona wykorzystywana do podlewania ogródków. Dlatego z jednej strony naprawiamy sytuację poprzez wykorzystywanie dodatkowych dostępnych zasobów, z drugiej apelujemy, aby wstrzymać się z podlewaniem ogrodów z sieci wodociągowej, zwłaszcza w godzinach przed 22.00" - zwrócił się do mieszkańców burmistrz.

Ale według mieszkańców problem nie pojawił się dziś. I jest niezależny od pory roku. "Zimą woda kapie jak krew z nosa", "między godziną 18 a 23 nie było wody przy ulicy Pomorskiej, rano między 6 a 7 też", "Zimą też ciśnienie marne. Teraz pierwszy tydzień maja, to co będzie w kolejnych miesiącach?" - komentują wpis samorządowca.

Winą obarczają wyrastające kolejne bloku, wyrastające w okolicy. "Władze gminy od lat dopuszczają patodeweloperkę na terenach, które nie mają odpowiednio przystosowanej infrastruktury, w tym wodociągowej. A nawet dokładają swoją jak mieszkania komunalne w Bąkówce. A teraz to ludzie są źli, bo brakuje wody" - to tylko jeden z wielu podobnych komentarzy.

Niskie ciśnienie w kranach występuje zwłaszcza wieczorem

Zapytana o sprawę rzeczniczka Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno Joanna Ferlian-Tchórzewska powtarza argumenty klimacie i podlewaniu trawników, które miało nastąpić "wcześniej niż miało to miejsce w latach ubiegłych".

"Trzeba pamiętać, że żadna sieć, w żadnej gminie, nie jest przystosowana do obsługi podlewania ogrodów i przy dużych odbiorach zawsze będą występować problemy z ciśnieniem wody" - zaznacza rzeczniczka w przesłanej nam odpowiedzi.

Ferlian-Tchórzewska wskazuje też, że problemy z ciśnieniem w różnych częściach gminy dotyczą głównie godzin wieczornych. Podkreśla, że w wielu miejscach pobory wody z sieci są "nawet dwukrotnie większe niż standardowe zużycie do celów socjalno-bytowych".

Dostawca zlikwidował ujęcie, gmina zrobi własne

Najgorzej mają mieszkańcy rozrastającego się Józefosławia, gdzie dochodzi problem z dostawcą wody. Piaseczyńskie wodociągi obsługują jedynie 1/3 tamtejszego systemu. Jak to możliwe?

"W roku 2024 kolejny niezależny dostawca wody dla obszaru Piaseczna i Józefosławia zakończył działalność, likwidując własne ujęcia i stację uzdatniania wody, pomimo oferty PWiK (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - red.) na odkup infrastruktury" - tłumaczy rzeczniczka.

I przypomina, że w lutym był problem z awarią u jednego z dostawców zewnętrznych i już wtedy mieszkańcy północnej części gminy odczuli niższe ciśnienie w sieci.

Joanna Ferlian-Tchórzewska zapytana, jak włodarze gminy zamierzają poradzić sobie z tym problemem, odpowiedziała, że od 2021 roku pracują nad realizacją "własnego ujęcia i stacji uzdatniania". Na razie jednak, że budowa jest na etapie "intensywnych przygotowań".

"Prace projektowe powinny się zakończyć w tym roku, rozpocznie się też wiercenie studni. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można rozpocząć budowę pełnej infrastruktury do uzdatniania wody" - zapowiedziała rzeczniczka.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, stacja uzdatniania wody zacznie działać w 2028 roku. "Ta stacja powinna ustabilizować sytuację w północnych, najgęściej zaludnionych rejonach gminy Piaseczno" - podsumowała przedstawicielka urzędu.

