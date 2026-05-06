Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Żart, który trwa już kilka lat". Brakuje wody na prysznic i pranie

|
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kiedy mieszkańcy Józefosławia wracają z pracy i próbują wziąć prysznic lub zrobić pranie mają problem - ciśnienie wody w kranach jest zbyt niskie. Urzędnicy winą obarczają suszę hydrologiczną i podlewanie ogrodów. Sytuacja ma się poprawić po realizacji inwestycji wodociągowych, ale te skończą się dopiero w 2028 roku.

W ostatnich dniach samorządy wydają ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, apelują do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą. We wtorek burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz przyznał w mediach społecznościowych, że problem z niskim ciśnieniem w kranach w niektórych miejscowościach gminy to fakt. Najgorzej jest w godzinach wieczornych.

Urzędnicy proszą o oszczędzanie wody
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Urzędnicy proszą o oszczędzanie wody

Winy upatrują w podlewaniu trawników

"To w głównej mierze efekt suszy hydrologicznej na Mazowszu. Brak opadów w ostatnich tygodniach powoduje, że mimo wpompowywania do sieci podwójnej ilości wody, to niestety w dużej mierze jest ona wykorzystywana do podlewania ogródków. Dlatego z jednej strony naprawiamy sytuację poprzez wykorzystywanie dodatkowych dostępnych zasobów, z drugiej apelujemy, aby wstrzymać się z podlewaniem ogrodów z sieci wodociągowej, zwłaszcza w godzinach przed 22.00" - zwrócił się do mieszkańców burmistrz.

Ale według mieszkańców problem nie pojawił się dziś. I jest niezależny od pory roku. "Zimą woda kapie jak krew z nosa", "między godziną 18 a 23 nie było wody przy ulicy Pomorskiej, rano między 6 a 7 też", "Zimą też ciśnienie marne. Teraz pierwszy tydzień maja, to co będzie w kolejnych miesiącach?" - komentują wpis samorządowca.

Winą obarczają wyrastające kolejne bloku, wyrastające w okolicy. "Władze gminy od lat dopuszczają patodeweloperkę na terenach, które nie mają odpowiednio przystosowanej infrastruktury, w tym wodociągowej. A nawet dokładają swoją jak mieszkania komunalne w Bąkówce. A teraz to ludzie są źli, bo brakuje wody" - to tylko jeden z wielu podobnych komentarzy.

60 domów w jednym szeregu. Na sprzedaż został już tylko jeden
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

60 domów w jednym szeregu. Na sprzedaż został już tylko jeden

Katarzyna Kędra
Niskie ciśnienie w kranach występuje zwłaszcza wieczorem
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Zapytana o sprawę rzeczniczka Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno Joanna Ferlian-Tchórzewska powtarza argumenty klimacie i podlewaniu trawników, które miało nastąpić "wcześniej niż miało to miejsce w latach ubiegłych".

"Trzeba pamiętać, że żadna sieć, w żadnej gminie, nie jest przystosowana do obsługi podlewania ogrodów i przy dużych odbiorach zawsze będą występować problemy z ciśnieniem wody" - zaznacza rzeczniczka w przesłanej nam odpowiedzi.

Ferlian-Tchórzewska wskazuje też, że problemy z ciśnieniem w różnych częściach gminy dotyczą głównie godzin wieczornych. Podkreśla, że w wielu miejscach pobory wody z sieci są "nawet dwukrotnie większe niż standardowe zużycie do celów socjalno-bytowych".

Niżówka nadchodzi. Susza weszła w najgorszą fazę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niżówka nadchodzi. Susza weszła w najgorszą fazę

METEO

Dostawca zlikwidował ujęcie, gmina zrobi własne

Najgorzej mają mieszkańcy rozrastającego się Józefosławia, gdzie dochodzi problem z dostawcą wody. Piaseczyńskie wodociągi obsługują jedynie 1/3 tamtejszego systemu. Jak to możliwe?

"W roku 2024 kolejny niezależny dostawca wody dla obszaru Piaseczna i Józefosławia zakończył działalność, likwidując własne ujęcia i stację uzdatniania wody, pomimo oferty PWiK (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - red.) na odkup infrastruktury" - tłumaczy rzeczniczka.

I przypomina, że w lutym był problem z awarią u jednego z dostawców zewnętrznych i już wtedy mieszkańcy północnej części gminy odczuli niższe ciśnienie w sieci. 

Joanna Ferlian-Tchórzewska zapytana, jak włodarze gminy zamierzają poradzić sobie z tym problemem, odpowiedziała, że od 2021 roku pracują nad realizacją "własnego ujęcia i stacji uzdatniania". Na razie jednak, że budowa jest na etapie "intensywnych przygotowań".

"Prace projektowe powinny się zakończyć w tym roku, rozpocznie się też wiercenie studni. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można rozpocząć budowę pełnej infrastruktury do uzdatniania wody" - zapowiedziała rzeczniczka.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, stacja uzdatniania wody zacznie działać w 2028 roku. "Ta stacja powinna ustabilizować sytuację w północnych, najgęściej zaludnionych rejonach gminy Piaseczno" - podsumowała przedstawicielka urzędu.

Spółdzielnia chce budować nowy blok. Mieszkańcy protestują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spółdzielnia chce budować nowy blok. Mieszkańcy protestują

Katarzyna Kędra

Chcesz podzielić się ważnym tematem? Skontaktuj się z autorką tekstu: katarzyna.kedra@wbd.com

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
WodaEkologiabudownictwoPiaseczno
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Dwa ciała na Żoliborzu. Jedno w mieszkaniu, drugie przed budynkiem. Śledztwo
Żoliborz
Kilkudniowy łoszak znaleziony na posesji pod Sochaczewem
Znalazł łoszaka na posesji. Zwierzę nie mogło stanąć na nogach
Okolice
Białołęcka pod wodą
Brakuje chodników i drogi rowerowej, po deszczu ulica zamienia się w jezioro. Wreszcie remont
Białołęka
Stanisław Aronson
Słynny żołnierz Kedywu skończył 101 lat
Wola
Celnicy wykryli ponad 50 kg marihuany
W paczkach z ubraniami znaleźli kontrabandę
Okolice
Obaj motocykliści nie mieli uprawnień
Zatrzymała go drogówka, o pomoc poprosił kolegę. Obaj wrócili pieszo
Mokotów
Targówek we wczesnych latach 60. XX wieku
75 lat temu Warszawa stała się trzy razy większa
Targówek
samolot sklejka
Rozbił się samolot gaśniczy. "Raptownie było widać, jak spada"
TVN24
Start Dromadera z Warszawy
Wystartował z Warszawy, rozbił się pod Biłgorajem. Ostatnie zdjęcia
Bemowo
Policja zatrzymała 25-latka
Nagrywał kobiety w toalecie. Nakryła go pracownica kawiarni
Wola
Uderzył autem w ogrodzenie i uciekł
Pijany, bez prawa jazdy i w kradzionym aucie
Okolice
Nowe składy FLIRT zasilą tabor Kolei Maowieckich
Pojadą 160 kilometrów na godzinę i przewiozą ponad pół tysiąca pasażerów
Okolice
Proces w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach
Chwycił noże i zaatakował ratowników medycznych, jeden nie przeżył. Ruszył proces
Okolice
Pożar na parkingu w Wieliszewie
Spalone auta na parkingu, straty na ponad 250 tysięcy złotych. Śledztwo
Okolice
Kradzież skarbony w kościele
Ukradł skarbonę z kościoła. Wpadł przez monitoring
Okolice
Straż miejska interweniowała na Bemowie (zdjęcie ilustracyjne)
"Była zakrwawiona i miała rozciętą wargę". Jej partner został zatrzymany
Praga Południe
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Popękane płyty nagrobków, przewrócone tablice
Targówek
Policja zatrzymała "odbieraka"
Odbierał karty od oszukanych i wypłacał gotówkę
Mokotów
Finisz zapisów na siódmą edycję Rowerowego Maja
Rowerem, hulajnogą, deskorolką. W akcji bierze udział 200 tysięcy dzieci
Wilanów
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę
Zwrócili uwagę na jego styl jazdy i stan roweru
Okolice
ogrod prace porzadek lopata shutterstock_2298522387
84-latka wróciła z ogrodu do domu i została brutalnie pobita
Okolice
Kontrola biletów (zdj. ilustracyjne)
Od 16 lat jeździ bez biletu. Złapali go 125 razy. Kar nie płaci
Piotr Bakalarski
Zamknięta poczekalnia peronowa na stacji Warszawa Ursus
Leżał przy torach. Tajemnicza śmierć 16-latka
Ursus
Straż graniczna zatrzymała obywatela Uzbekistanu
Poszukiwany przyszedł do urzędu. Wizytę zakończył w areszcie
Śródmieście
Sum pożarł nurogęś
Sum pożarł nurogęś. "Bez żadnego większego plusku, walki"
Śródmieście
kajdanki
Zabarykadował się na 10. piętrze. W więzieniu spędzi ponad osiem lat
Okolice
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Skoczył z okna na trzecim piętrze, zginął. Nowe informacje
Żoliborz
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Auto uderzyło w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją
Okolice
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zabierali paszporty, zmuszali do prostytucji
Śródmieście
alkomat policja noc wieczór
Ma już pięć zakazów. Był pijany i prowadził auto
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki