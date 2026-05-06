Bemowo Wystartował z Warszawy, rozbił się pod Biłgorajem. Ostatnie zdjęcia Oprac. Katarzyna Kędra |

Start dromadera z Warszawy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pan Robert przesłał fotografie z lotniska Warszawa-Babice na Kontakt24.

"Udało mi się zrobić dwa zdjęcia dokładnie tego samolotu podczas startu o 19:10. Właśnie przeczytałem, że się rozbił, a pilot zginął. Bardzo mi przykro" - napisał nasz czytelnik.

Samolot M18 Dromader poleciał, by uczestniczyć w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Rozbił się około godziny 20.40, pilot nie przeżył katastrofy. Świadek zdarzenia opisywał na antenie TVN24, że widział, jak maszyna spada w pobliżu drogi wojewódzkiej do Józefowa.

Start Dromadera z Warszawy Źródło: Kontakt24 / Robert

Na facebookowym koncie Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej Warszawa-Babice napisano: "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku Dromadera uczestniczącego w akcji gaśniczej niedaleko Biłgoraja. Łączymy się w żałobie z rodziną, bliskimi oraz współpracownikami pilota. Blue skies".

Ostatni start Dromadera Źródło: Kontakt24 / Robert

Ogromny pożar lasu na Lubelszczyźnie

W miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie trwa rozległy pożar lasu i nieużytków rolnych. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 80 zastępów straży pożarnej i ponad 400 ratowników.

Na miejscu pożaru pojawił się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Wcześniej zwołano sztab kryzysowy.