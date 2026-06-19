Wypadł z drogi i uderzył w dom
Jak poinformowali w mediach społecznościowych strażacy z OSP Hołubla, do zdarzenia doszło o godzinie 6.45. "Zderzenie dwóch pojazdów, jeden pojazd wypadł z drogi i uderzył w dom. Dwie osoby poszkodowane" - napisali na Facebooku.
Na miejscu pracowali też strażacy z Siedlec, zespół pogotowia ratunkowego i policjanci.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że obaj kierujący nie zachowali ostrożności podczas wyprzedzania.
- W wyniku kontaktu między pojazdami, kierujący Peugeotem utracił panowanie nad samochodem, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie, a następnie w drewniany dom znajdujący się na posesji. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. 20-letni kierowca Peugeota oraz 49-letni kierujący Renaultem byli trzeźwi - poinformowała nas rzeczniczka siedleckiej policji komisarz Ewelina Radomyska.